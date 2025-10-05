Grave accidente en el Puertito de Adeje: un hombre se debate entre la vida y la muerte

A las 16:44 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que solicitaban asistencia sanitaria para un hombre que estaban trasladando a tierra, tras sufrir un accidente con la hélice de una embarcación en el Puertito de Adeje.
Desde la sala de emergencias, la médico coordinadora del SUC indicó a los alertantes las maniobras de primeros auxilios que debían llevar a cabo hasta la llegada de los recursos sanitarios. Asimismo, ante la gravedad de la lesión, se activó un helicóptero medicalizado para garantizar al hombre de 32 años, el traslado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional habilitaron una zona para la toma segura de la aeronave en Puerto Colón y colaboraron en todo momento con el dispositivo sanitario.