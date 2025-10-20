Yoné Caraballo pide el amparo del Parlamento de Canarias por vulneración de derechos

El diputado regional por NC-BC Yoné Caraballo ha presentado este lunes una solicitud formal de amparo parlamentario por considerar que el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, ha vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad, al honor y al libre ejercicio de su función parlamentaria.
Caraballo ha efectuado esta petición ante la Presidencia de la Mesa de la comisión de Sanidad y fundamenta su petición en la revelación pública de datos confidenciales sobre su estado de salud por parte del director del SCS durante la sesión de la comisión celebrada el pasado viernes.
También considera que el director del SCS mintió sobre la ubicación de Caraballo del puesto de trabajo durante el inicio de la pandemia.
En dicha comparecencia, el alto cargo del Gobierno presidido por Fernando Clavijo, sin consentimiento de Yoné Caraballo, mencionó la información médica privada e hizo afirmaciones “falsas” sobre su trayectoria profesional durante el coronavirus, con el propósito, según el recurso, de “desacreditarme personal y políticamente”, añade el parlamentario.
Al respecto, considera que Adasat Goya no solo vulneró su derecho a la intimidad sino que empleó datos de carácter personal “con la única finalidad de intentar menoscabar su reputación, coaccionar e intimidar, dirigido a mermar su labor de fiscalización” sobre la gestión del director del SCS.
Detalla también el diputado de NC-BC que el presidente de la comisión de Sanidad, Gustavo Santana (PSOE), tuvo que intervenir de inmediato para pedir “altura política” y advertir de que “se estaba cruzando una frontera democrática” al entrar en cuestiones personales ajenas al debate parlamentario.
En la solicitud formalizada este lunes Yoné Caraballo pide que la Mesa de la comisión admita a trámite el amparo, declare la vulneración de sus derechos y determine “la actuación irregular y muy grave” del director del SCS por divulgar datos confidenciales “sin autorización y con fines de desacreditación política”.
También solicita que, si se estima oportuno, se emita una declaración de reprobación formal contra Adasat Goya y que el caso sea elevado a la Mesa del Parlamento para la adopción de las medidas institucionales y disciplinarias que correspondan.
El diputado de NC-BC subraya que el uso político de información privada, especialmente proveniente de una autoridad sanitaria pública, constituye “un hecho de extrema gravedad que atenta contra los valores éticos y democráticos” del Legislativo canario, en este caso.
A su vez Nueva Canarias–Bloque Canarista incide en el comunicado en que el Parlamento de Canarias debe proteger los derechos y la dignidad de sus miembros, y garantizar que ningún cargo público utilice su posición o información privilegiada “para atacar o amedrentar” a representantes legítimos del pueblo canario.
Nueva Canarias-BC reitera su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y la defensa del derecho a ejercer la función parlamentaria “sin presiones ni vulneraciones personales”.
Clavijo llama a “evitar ataques personales”
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido a los representantes de las instituciones que eviten la crispación política y los ataques personales, en referencia a lo sucedido la semana pasada en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias.
En ella, el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, mencionó datos médicos del diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo, lo que ha llevado al partido que lidera Luis Campos a exigir su destitución y a advertir de que valora acciones penales.
Al respecto, Clavijo ha dicho que no ha podido escuchar la intervención concreta, pero que considera que “no fue una comisión afortunada”, por lo que le han transmitido.
Sobre lo sucedido, ha indicado que “hay confusión, porque parece que los datos que dijo el director son datos que había publicado ya el diputado en su Facebook”.
Por ello, “no sé si hubo revelación o no, o (Adasat Goya) se hizo eco de lo que el propio diputado (Yone Caraballo) había publicado en sus redes, pero, en todo caso, entrar en el terreno personal no creo que sea lo positivo”.
Clavijo ha insistido en la necesidad de evitar que se genere crispación política: “Pedimos que los diputados se dirijan a los miembros ejecutivos con respeto y educación y nosotros vamos a dirigirnos en todo momento con respeto y educación a los diputados, porque, en democracia y en una institución que representa la soberanía del pueblo canario, es como se tienen que hacer las cosas”.
“Apliquemos nuestro modo canario a entendernos, a hablar, a dialogar, a confrontar, a discutir, si es necesario, pero siempre sin entrar en el terreno de lo personal y, por supuesto, con el respeto y el decoro que se debe”, ha añadido.