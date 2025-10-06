cultura

Zálatta acude al 24º Festival de Teatro Ciudad de Medellín, en Colombia

La compañía tinerfeña escenifica en Sudamérica 'La leyenda del pequeño hombre' y 'Lo que queda de ti y de mi'
Imagen de una puesta en escena de 'La leyenda del pequeño hombre'. / DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La compañía tinerfeña Zálatta Teatro se halla estos días de gira en Colombia, donde este jueves y el viernes escenificará, respectivamente, La leyenda del pequeño hombre y Lo que queda de ti y de mi en el marco del 24º Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín. De forma previa, la pasada semana escenificó ambas producciones en la sala Ditirambo Galerías de Bogotá.

La leyenda del pequeño hombre es una coproducción de Zálatta Teatro y Carro de Baco (Cataluña), con texto y dirección de Germán Madrid. Telesforo Rodríguez e Inés Rodríguez son los intérpretes de esta obra, en la que ambos encarnan a diversos personajes.

En el caso de Lo que queda de ti y de mi, se trata de una coproducción de Zálatta con Laboratorio Escénico Ateneo (Colombia), con texto y dirección de Yacqueline Salazar. Inés Rodríguez y Fernando Briceño dan vida a este montaje teatral.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas