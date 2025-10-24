Zé Renato, Silvério Pontes y Antonio Guerra se citan en el Teatro Leal de La Laguna

La programación de Tensamba 2025 alcanza su recta final con una cita que reunirá, por primera vez en Canarias, a tres grandes referentes de la música brasileña. Esta noche de viernes, a partir de las 20.00 horas, el Teatro Leal de La Laguna ofrece un concierto protagonizado por Zé Renato, Silvério Pontes y Antonio Guerra, “tres intérpretes que encarnan distintas generaciones y estilos de la música popular brasileña, reflejando la excelencia y la diversidad del panorama musical de su país”, detallan desde el festival.
La velada consistirá en un viaje sonoro que recorrerá el choro, la canción popular y la música contemporánea de Brasil, en un encuentro donde la tradición se mezcla con las nuevas tendencias. Será una oportunidad para disfrutar de la química especial entre los tres artistas, que comparten el mismo respeto por la música y el placer de interpretarla juntos.
Tensamba culmina en La Laguna un mes de actividades dedicadas a la música y la cultura de Brasil. Durante más de dos decenios, el festival ha convertido a Canarias en un puente cultural entre España y Brasil. La cita de hoy quiere celebrar el talento, la diversidad y la vitalidad que definen la esencia del festival.