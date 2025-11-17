Un accidente provoca colas kilométricas en la TF-5

Un accidente en el que se han visto implicados dos vehículos provoca grandes reteciones en la TF-5.
La colisión se ha producido a la altura de Los Majuelos, en dirección Santa Cruz, y no hay que lamentar daños personales de consideración.
En el lugar trabajan efectivos de la Guardia Civil, del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Carreteras del Cabildo.
Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que se encuentren en la zona.
QUÉ HACER ANTE ACCIDENTES COMO EL DE LA TF-5
El accidentes registrado en la TF- 5 ponen de nuevo sobre la mesa la importancia de saber cómo actuar en caso de encontrarnos ante una emergencia en carretera.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los nervios o el desconocimiento no deben impedir que actuemos correctamente: los primeros minutos tras un accidente son cruciales. En muchos casos, marcan la diferencia entre salvar una vida o agravar las consecuencias del siniestro.
Si eres testigo de un incidente como el sucedido en la autopista del Sur de Tenerife, lo primero es mantener la calma y aplicar la conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer. Este protocolo internacional establece las bases para actuar con eficacia y seguridad ante una situación de emergencia en la vía pública.
Proteger significa, en primer lugar, asegurar la zona del accidente para evitar que se produzcan más daños. Si circulas por una autopista y presencias un siniestro, lo primero es detener tu vehículo fuera de la calzada, en un lugar seguro, señalizar tu presencia y ponerte el chaleco reflectante antes de salir. Nunca te acerques a los vehículos sin asegurarte de que no hay riesgo de incendio, fuga de combustible o circulación peligrosa. En vías rápidas donde los coches transitan a alta velocidad, un paso en falso puede suponer un nuevo accidente.
Alertar es el segundo paso, y consiste en avisar inmediatamente a los servicios de emergencia. En Canarias, el número de atención es el 1-1-2, que coordina la asistencia durante el accidente. Es importante facilitar datos precisos: el punto kilométrico, el número de vehículos implicados, si hay personas heridas o atrapadas, y cualquier otro detalle relevante. Una llamada clara y rápida mejora la coordinación y permite activar con eficacia a los recursos de seguridad y socorro, como el SUC, los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico o el personal de Carreteras del Cabildo.
Socorrer, el último paso, solo debe hacerse si tienes conocimientos básicos de primeros auxilios y si el entorno es seguro. Hasta la llegada de los equipos sanitarios, cualquier ayuda prestada por testigos preparados puede ser decisiva. No se debe mover a las víctimas salvo que exista un peligro inminente (como fuego o explosión), ya que podríamos agravar posibles lesiones internas.
La rapidez con la que se interviene en los minutos iniciales es vital. Según la propia DGT, los resultados de la atención médica dependen directamente del tiempo de respuesta. La asistencia precoz por parte de un equipo sanitario cualificado no solo puede salvar vidas, sino que también reduce el riesgo de discapacidades futuras. Por eso, es fundamental que las víctimas sean atendidas por servicios de emergencia que cuenten con los medios necesarios.
Conocer estas pautas y estar mentalmente preparado para aplicarlas puede convertir a cualquier conductor en un eslabón crucial dentro de la cadena de salvamento. En una isla como Tenerife, donde las autopistas conectan puntos vitales del territorio y los accidentes no son infrecuentes, esta información puede marcar una gran diferencia.