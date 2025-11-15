La previsión del tiempo de la Aemet para Canarias: las lluvias no acaban de irse

La previsión del tiempo en Canarias para este sábado indica que habrá intervalos nubosos, con un predominio de nubosidad en el oeste, a primeras horas y horas centrales del día, en zonas del interior, donde no se descarta alguna precipitación ocasional y dispersa, según ha informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas.
El viento soplará flojo, con brisas en costas, y habrá un predominio de la componente oeste en medianías y zonas altas. En altas cumbres centrales, soplará de flojo a moderado del oeste.
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este sábado, 15 de noviembre de 2025, indica que en Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con presencia también de nubosidad baja en el oeste de madrugada y en zonas de interior y este por la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos de madrugada, tendiendo en general a poco nuboso con intervalos de nubes altas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, al igual que las máximas que, en zonas de interior, podrían sufrir un ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 19ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo, con predominio de las brisas en costas y de componente oeste en medianías y cumbres.
