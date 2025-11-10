ALDI presenta más de 150 propuestas gourmet y 550 juguetes para una Navidad de calidad y precios bajos

Se acerca la Navidad, una de las épocas más especiales del año, y ALDI vuelve a acercar su magia a todas las familias canarias con productos de calidad a precios bajos. Desde su reconocida gama Special, pensada para disfrutar de los mejores sabores navideños sin renunciar al ahorro, hasta su amplia selección de juguetes para llenar de ilusión los hogares. La compañía ofrece todo lo necesario para vivir unas fiestas completas y accesibles para todos los bolsillos, sin renunciar a la calidad.
La gama Special vuelve a ALDI con novedades llenas de sabor, calidad y siempre a precios bajos
Como cada año, ALDI lanza su gama Special con más de 150 productos gourmet para todos los bolsillos y gustos. Pensada para ofrecer una experiencia gourmet en casa y sin renunciar al ahorro, Special combina productos clásicos con propuestas innovadoras. Más de 120 referencias cuestan menos de 5 euros y casi 60 están por debajo de 3 euros, reflejo del compromiso de ALDI por hacer accesible la calidad premium a todos los hogares.
Dentro de la gama de Special encontramos productos perfectos para elaborar un menú navideño rico, sabroso y económico. Desde cremas y sopas de pescado y marisco, hasta carnes asadas y pescado, y todo tipo de propuestas con buena relación calidad-precio para destacar en las comidas y cenas con la familia y amigos. Además, en estas fiestas, ALDI también ofrece productos estacionales, como los dulces y turrones de su marca propia Flor de Navidad, con más de 30 referencias.
El toque final de la propuesta navideña de ALDI es el nuevo roscón de nata de Special, una versión perfeccionada del dulce más esperado de las fiestas. Su receta combina nata 100% auténtica, mantequilla y masa madre, logrando una textura irresistible, tierna y esponjosa. Se elabora con ingredientes tradicionales como agua de azahar y ralladura natural de naranja y limón. Su precio es de 7,99 euros y ya se puede encontrar en tiendas.
ALDI presenta más de 550 juegos y juguetes para todas las edades
Estas fiestas, la ilusión también llega de la mano de ALDI con una colección de más de 550 juguetes pensada para todas las edades, desde los más pequeños hasta los adultos que disfrutan jugando en familia. Más del 70% de los productos tienen un precio igual o inferior a 9,99€, reafirmando el compromiso de la compañía por ofrecer diversión, calidad y sostenibilidad al alcance de todos los hogares.
La nueva gama, disponible en todos los supermercados ALDI desde el 5 de noviembre y con nuevos lanzamientos semanales hasta final de mes, destaca por su renovación: casi la mitad del surtido incorpora novedades o diseños actualizados. Además, la gama destaca por su selección de juguetes de madera con certificación FSC, reforzando el compromiso de ALDI con la sostenibilidad.
Organizada en cuatro grandes categorías —bloque, madera, fantásticos y Montessori—, la colección combina aprendizaje, creatividad y juego simbólico. Entre las propuestas más destacadas se encuentran los tableros educativos de madera, el juego de aprendizaje con letras y números, los bloques de construcción, los encajables con formas y colores y la cocinita 360º, que vuelve este año como uno de los grandes imprescindibles de la colección.
4 de cada 10 hogares canarios confían en ALDI para sus compras navideñas
Un año más, ALDI acerca su magia a los hogares canarios, ofreciendo productos de calidad, precios bajos y todo lo necesario para disfrutar unas fiestas completas y llenas de ilusión. Desde su llegada al Archipiélago en 2022, la compañía ha seguido creciendo con 16 tiendas y más de 300 empleados, y hoy 4 de cada 10 hogares canarios ya confían en ALDI para realizar sus compras, también en Navidad.
El crecimiento en clientes y tiendas también se refleja a nivel nacional. Actualmente, ALDI cuenta con más de 7,7 millones de clientes en España y supera las 485 tiendas en todo el país. En los últimos años, se ha consolidado como la cadena de supermercados que más ha crecido tanto en número de clientes como en ritmo de expansión.