Alfredo Lagos brinda un concierto-conferencia en Santa Cruz de Tenerife

El Otoño Cultural de la Fundación CajaCanarias y la Cátedra de Estudios Canarias-América de la UNED-Tenerife (CCAM) presentan este miércoles (20.00 horas) una conferencia-concierto con el guitarrista de flamenco Alfredo Lagos.
Con el título de Mare Canticum, el espectáculo tendrá como conductor a Paco de la Rosa en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar el aforo. De la Rosa analizará el contexto histórico y cultural de las migraciones musicales entre Andalucía, Canarias y América, dialogando con los artistas que darán vida a este recorrido.
Junto a Alfredo Lagos estarán el cantaor David Lagos, el canario Gabriel Cubas, con la tiorba y el timple, y la voz de Jessica Cedrés, quienes interpretarán piezas de las tradiciones canaria y flamenca, con especial atención a su proyección e influencia en América y en los retornos culturales hacia Europa.
Mare Canticum propone una experiencia en la que se mezclan conferencia y concierto, voz que canta y música que enseña, para seguir las huellas musicales de ese dispositivo, para dejarse llevar por los rumbos y las estelas sonoras que han conducido los cuerpos en sus viajes entre Andalucía, Canarias y América.
Estelas que han construido puentes culturales firmes, pero que son también invisibles, rastros fugaces que solo se pueden apresar mediante la memoria del oído, el más certero de los sentidos, el más memorable.
Con este proyecto, generado por la Cátedra de Estudios Canarias-América de la UNED-Tenerife (CCAM) en asociación con la Fundación CajaCanarias, ambas instituciones pretenden, una vez más, sacar el conocimiento de las aulas y de los centros especializados para ponerlo en diálogo con la sociedad, ayudando así a crear comunidades que se entiendan a sí mismas como espacios de encuentro y saberes compartidos.