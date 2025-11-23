Andrea Rodríguez y Quimbao La Nuit celebran un ‘ConCierto Paliqueo’

El nuevo ConCierto Paliqueo, en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, será este domingo (19.00 horas) al más puro ritmo cubano, con la presencia de dos propuestas referentes de la música caribeña en las Islas: Quimbao La Nuit y Andrea Rodríguez. El espectáculo que combina música en directo con preguntas a sus protagonistas, que deben responder cantando, afronta así la penúltima velada del año, en una noche que invita a conocer nuevas maneras de vivir, de contar y de moverse.
La sesión reúne a una veintena de músicos canarios, en una velada conducida por el presentador y cantante Rubén Rodríguez, en compañía de la 101 Brass Band. Todo en un formato en el que el público puede estar, si lo desea, sentado en gradas en el mismo escenario.
Quimbao La Nuit estará con sus seis componentes para responder cantando todo lo que el público y Rubén Rodríguez quieran saber. Eso sí, siempre a ritmo del son, la salsa, el latin jazz o la timba, y con todo el jolgorio musical y escénico que apoya su éxito en las Islas.
Andrea Rodríguez compartirá escenario para mostrar una música que es espacio de convivencia entre Canarias y Latinoamérica. Responderá a las preguntas con música raíz de ambas orillas, como cumbia, son, merengue tradicional, afro, timba, salsa, aires de lima, son peruano, punto cubano o joropo venezolano.
La cadencia será el tema de esta sesión, sobre el que girarán las preguntas, sin bien el público podrá plantear a través del móvil, en vivo y en directo, todo aquello que quiera saber de los protagonistas, tanto de su trayectoria como de su vida.
En esta cadencia, Quimbao y Andrea llevarán a los espectadores de isla a isla, de Atlántico a Caribe, en un vaivén que se mece entre música y palabra. Las entradas están disponibles en la web www.espaciolagranja.es y en taquilla.