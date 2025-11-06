Desde quesos, vinos o gofio: la nueva app que localiza los productos canarios por la Península

Localizar los puntos de venta en la península de alimentos y bebidas elaborados en Canarias que se comercializan por el resto de España será desde ahora más fácil merced a una nueva aplicación para móviles promovida con el apoyo del Gobierno autónomo.
Con el lema “Desde Canarias”, esta aplicación animará a disfrutar de “los sabores, la identidad y la calidad de los productos de las islas” de la mano de la Asociación Industrial regional Asinca y la empresa pública de promoción exterior Proexca, según ha anunciado este jueves al darla a conocer el viceconsejero de Economía del archipiélago, Gustavo González de Vega.
Quien ha argumentado que iniciativas como esta, financiada con un presupuesto de 100.000 euros, son necesarias para posibilitar la salida al exterior de las marcas isleñas, que compiten en desventaja con las de otras comunidades al tener sobrecostes derivados de su lejanía inexistentes en otras latitudes del país.
Hasta el punto de que colocar sus productos en los comercios del territorio continental “tiene un sobrecoste muchísimo mayor que el que tiene, por ejemplo, una empresa de Sevilla para vender en Francia”, ha explicado gráficamente el presidente de Asinca, Virgilio Correa.
Destacando el “enfoque emocional” con que se pretende atraer en esta ocasión al potencial cliente peninsular y en especial al que ha visitado las islas y recuerda lo que probó en ellas, animándole a “revivir la emoción” de degustarlo otra vez en casa.
Algo que no pocos consumidores hacen ya con determinadas marcas pioneras que se han consolidado como “magníficos casos de éxito” al saltar al continente, como el Ron Arehucas de Gran Canaria o diferentes quesos con denominación de origen de la isla de Fuerteventura, ha destacado Gustavo González de Vega.
Contribuir a que sean más las etiquetas del archipiélago a disposición de los compradores peninsulares, “ya sea en un supermercado de Madrid o en una tienda gourmet de Barcelona”, es, según ha apuntado, la meta de esta nueva campaña.
Iniciativa que se presentará en un acto público programado para el 24 de noviembre en Madrid, ha avanzado el presidente de Asinca.
Que, más allá de esa presentación puntual, ha confiado en que la campaña “Desde Canarias” llegue a su público objetivo mediante su difusión a través de las redes sociales y, sobre todo, de la aplicación creada a tal fin, “accesible desde cualquier navegador” y que se puede descargar como el resto de las muchas que existen ya en internet y en los mismos sitios de la red que aquellas.
Haciendo posible que quien desee adquirir productos isleños en su propia ciudad sepa concretamente cuáles están a su alcance y en qué establecimientos “con solo un click”, ha subrayado.
Sobre el catálogo de marcas accesibles mediante “Desde Canarias”, Virgilio Correa ha planteado que, en principio, serán un centenar producidas por una quincena de industrias que ya venden en otras regiones españolas, como la heladera Kalise, Aguas de Firgas o Gofio La Piña.
Si bien se espera que su número crezca hasta en torno a 300 elaboradas por una treintena de empresas antes de final de año, ha destacado.
Porque campaña y aplicación se han concebido -ha señalado- “para ser un escaparate de la calidad de productos canarios que son un orgullo para nuestra tierra”.
Y para hacerlo “poniendo en valor el sello Elaborado en Canarias”, ha agregado.