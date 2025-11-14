Benito Cabrera presenta ‘Islópolis’ en un concierto en el Teatro Leal de La Laguna

El timplista Benito Cabrera presenta esta noche de viernes (20.30 horas), en un concierto en el Teatro Leal de La Laguna, su más reciente trabajo discográfico, Islópolis, en la que va a ser la primera actuación de su gira programada por las Islas para dar a conocer esta propuesta musical en la que fusiona raíces y modernidad, creatividad e identidad.
El artista estará acompañado sobre el escenario del teatro lagunero por Tomás Fariña (guitarra), Ehedey Sosa (bajo), Pablo Díaz (flauta y pito herreño) y Sergio García de la Nuez (percusión y voz), además de los cantantes Árgel Campos y Cristina Ramos, quienes grabaron los temas Memorias y Una habanera para Amaro, que figuran en Islópolis.
En el transcurso del concierto, Benito Cabrera irá desgranando los temas que integran este nuevo disco que convierte la insularidad en un espacio emocional abierto al mundo. Un álbum que ha sido producido por Multitrack.
Serán en total algo más de 13 temas concebidos por el propio Cabrera, con los que el timplista se propone compartir con el público “una cartografía sonora de las Islas y un ideal de vida compartido hecho de sonidos, emociones y viajes de ida y vuelta”.
El repertorio de Islópolis combina composiciones originales de Benito Cabrera con recreaciones de piezas tradicionales, constituyendo una rica miscelánea que fortalece el sentido de pertenencia desde una visión inclusiva y moderna, construida con melodías y canciones que nacen de la experiencia isleña y se proyectan hacia un espacio global.
Benito Cabrera, uno de los creadores musicales clave en la proyección internacional de la música canaria, con 14 trabajos discográficos publicados, considera que Islópolis parte de una idea simbólica y universal que posiciona la dimensión de las Islas como territorios abiertos en los que sus habitantes históricamente han venido desarrollando un modo particular de entender la existencia, a partir de su posición geográfica que ha permitido la conexión intercultural con otros pueblos, memorias y sentimientos.