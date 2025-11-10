La borrasca Claudia se acerca a Canarias: estas son las zonas en las que más lloverá

La borrasca Claudia, procedente del Atlántico Norte, alcanzará Canarias en las próximas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El organismo ha emitido avisos meteorológicos en varias islas del Archipiélago, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se esperan lluvias fuertes y rachas de viento significativas.
Este nuevo frente llega tras varios días de inestabilidad en Galicia y el noroeste peninsular, donde desde el domingo se han registrado precipitaciones abundantes y viento intenso. Mientras tanto, en el resto del país ha predominado el sol, aunque el buen tiempo tiene las horas contadas.
La Aemet prevé que, a partir del miércoles por la tarde y especialmente durante el jueves, el frente atlántico se intensifique, afectando tanto a Canarias como a la Península Ibérica, con un episodio de lluvias generalizadas, tormentas y un notable descenso térmico en algunas zonas.
La borrasca Claudia: así afectarán las lluvias a Canarias
En Tenerife se esperan lluvias desde las 18.00 horas del miércoles, 12 de noviembre. Comenzarán incidiendo en el este, sur y oeste de la Isla, pero luego, por la noche, se espera que puedan afectar de manera importante a la zona metropolitana.
En La Palma se espera que las lluvias de la borrasca Claudia afecten a las cumbres, al este y al oeste de la Isla a lo largo del miércoles. Las lluvias se mantendrán durante toda la jornada del jueves. Las tormentas podrían hacer acto de presencia.
La Gomera también sufrirá la incidencia de la borrasca Claudia. En este caso, los chubascos podrían ser fuertes.
En El Hierro se espera actividad tormentosa a lo largo del miércoles y el jueves.
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura no sufrirán las inclemencias de la borrasca Claudia a lo largo del miércoles, pero sí el jueves. Se esperan lluvias en general moderadas, que podrán ser en forma de chubascos tormentosos y localmente fuertes y persistentes, especialmente en vertientes sur y oeste, y con menor probabilidad en vertientes noreste.