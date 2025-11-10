Buscan hogar a una perrita abandonada en Canarias: “Los albergues están desbordados”

Una perra abandonada en la zona sur de Gran Canaria, se ha convertido en símbolo de esperanza tras ser rescatada en muy malas condiciones y recibir atención veterinaria. La cachorra, de entre cinco y seis meses de edad y con un peso aproximado de 12 kilos, fue encontrada en la autopista con signos evidentes de abandono y desnutrición.
Gracias a la rápida intervención de una vecina, fue trasladada a una clínica veterinaria, donde se le realizó una revisión completa. A pesar del estado en que fue hallada, los profesionales han confirmado que se encuentra ahora en buen estado de salud.
La perrita, que actualmente se encuentra bajo acogida temporal, ha mostrado un carácter muy sociable y cariñoso. Según quienes la cuidan, se lleva muy bien con otros perros y gatos, y demuestra constantemente su afecto hacia las personas.
Ante el desbordamiento de los albergues, hacen un llamado a la adopción responsable, recordando que existen muchos animales en situación similar esperando una segunda oportunidad, como es el caso de esta perrita.
Cualquier persona interesada en ofrecerle un hogar definitivo puede ponerse en contacto con el siguiente número 651 06 61 12