Ni en San Sebastián ni en Bilbao: la calle en honor al calimocho (kalimotxo) está en Tenerife

Tacoronte, municipio conocido por la calidad y prestigio de sus vinos, ha decidido poner un nombre muy singular a una de sus vías. La calle que une la planta embotelladora de Coca-Cola con la Bodega Comarcal ha pasado a llamarse Calimocho —o Kalimotxo—, una propuesta que nació de una ocurrencia vecinal que terminó convirtiéndose en expediente oficial.
El Ayuntamiento explica que la idea surgió cuando un vecino, al caminar por esta vía que enlaza ambos centros de producción, lanzó un comentario en tono jocoso. Señaló a quienes le acompañaban: “Fíjense, a un lado tenemos la Coca-Cola y al otro la Bodega Comarcal”. Acto seguido, remató la broma diciendo: “Está claro, estamos justo en el lugar donde nace el calimocho, la mezcla perfecta de vino y refresco de cola”.
La frase corrió de boca en boca hasta llegar a los responsables de ambas industrias, que recibieron con simpatía la sugerencia de ponerle ese nombre a la calle. Finalmente, el Ayuntamiento tramitó el cambio y aprobó la nueva denominación.
Calimocho y kalimotxo
El rótulo incluye también la grafía en euskera, Kalimotxo, en reconocimiento a que esta bebida, que ya supera el medio siglo de historia, nació en el País Vasco, según recuerda la institución local. Todo apunta a que es la primera vía del país que adopta oficialmente esta curiosa denominación.
En Tacoronte, la tradición vitivinícola está profundamente arraigada y forma parte de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo. La fábrica de Coca-Cola, en cambio, es más reciente: comenzó a operar en 1996 y desde entonces produce unos 120 millones de litros al año utilizando agua de los manantiales subterráneos del municipio.