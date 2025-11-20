Canarias bonificará hasta el 75% de los gastos de guardería de los autónomos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, presentó ayer ante más de un centenar de autónomos, en Santa Cruz de Tenerife, un plan de apoyo que incluye las medidas implementadas por el Ejecutivo regional para impulsar, proteger y acompañar a este colectivo emprendedor y que cuentan con respaldo presupuestario. De hecho, la Dirección General de Autónomos está preparando ya las bases de la convocatoria del programa Concilia, que contempla, entre otras acciones, el abono de hasta el 75% de los gastos de guardería de los hijos de los autónomos.
Domínguez detalló cada una de las acciones: “Queremos que emprender en Canarias sea más fácil, justo y sostenible. Para ello, vamos a implantar medidas que responden a las necesidades reales de los trabajadores autónomos, facilitándoles financiación para sus proyectos, favoreciendo la conciliación, generando empleo y protegiéndolos en la enfermedad”.
Las primeras iniciativas que se pondrán en marcha serán las de Concilia, que busca apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral de los autónomos: contratación de una persona (1.100 euros por mes completo) para la sustitución del autónomo en su negocio en casos de maternidad, paternidad o embarazo de riesgo hasta 8 meses; una ayuda de 7.500 euros, ampliable a 9.000 euros para colectivos de difícil inserción, para contratar a una persona de forma indefinida para el cuidado de hijos menores de 12 años o personas mayores o con discapacidad o dependencia (al menos, durante 12 meses interrumpidos), y el pago de hasta el 75%, con un máximo de 3.000 euros, de los gastos del cuidado familiar.
El programa +uno 52 persigue fomentar la primera contratación laboral de personas de 52 años o más. Una bonificación del tipo de interés del 2% durante 3 años, abonada de una sola vez, amortizará capital de préstamos cuyo importe no supere los 500.000 euros. En cuanto a la incapacidad temporal, se cubre el 100% de la cuota ingresada hasta 700 euros en total.
Esto se une a mecanismos ya activos, como la cuota cero.