El municipio de Canarias que ha recaudado más de 662.425 euros con su pionera tasa turística

Tiene una cuota de 0,15 euros por persona y jornada
La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, presentaron ayer el balance de la Tasa por Prestación de Servicios y Realización de Actividades derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad (Tatos), una tasa turística, que les ha permitido recaudar 662.425,95 euros. Estos resultados “confirman que la medida no ha afectado” al mercado turístico del municipio.

Pionera en España y en vigor desde el 11 de marzo de 2025, la tasa turística ha permitido al Ayuntamiento de Mogán recaudar 662.425,95 euros durante su primer ejercicio de aplicación -equivalente a seis meses y doce días-, con una cuota de 0,15 euros por persona y jornada.

Además en el primer periodo impositivo, comprendido entre el 11 y el 31 de marzo, se registraron 685 autoliquidaciones que sumaron 35.043,15 euros, según informa el Ayuntamiento de Mogán en nota de prensa.


En el segundo periodo, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, se tramitaron 806 autoliquidaciones, hasta alcanzar los 627.382,80 euros.

