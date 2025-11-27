La histórica casa de Tenerife que fue sede de la Inquisición y que ahora homenajeará al vino

Muchos de los que pasean por Icod de los Vinos, uno de los lugares más emblemáticos de Tenerife, desconocen que en una de sus casas, ahora casi en estado ruinoso, tuvo su sede la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, para la zona norte de la Isla.
Si uno pasea por la calle Arcipreste Ossuna, anexo al Parque del Drago, puede ver la casa, que data del siglo XVII, que ha sido adquirida por un empresario para inaugurar allí una casa del vino que haga honor al nombre del municipio.
La Casa de la Inquisición
La llamada Casa de la Inquisición es considerada el posible emplazamiento en Icod del Tribunal del Santo Oficio que operaba en el partido de Daute. El inmueble fue levantado entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII y, en la actualidad, se conserva como una vivienda muy deteriorada con una planta en forma de L. Puede observarse parcialmente desde el callejón lateral de la Casa León Huerta y desde el interior del Parque del Drago, desde donde se aprecia su característico balcón.
La fachada orientada al callejón permanece en parte integrada en el patio de la vivienda contigua. En esta zona se aprecia una entrada situada de forma asimétrica. A la izquierda del zaguán se abre el patio empedrado, delimitado por dos frentes y cerrado por muros en los otros lados. En uno de ellos se encuentra un portón que permite el acceso desde la parte posterior.
Desde el Parque del Drago se obtiene una de las mejores perspectivas de la parte trasera de la Casa de la Inquisición, destacando especialmente su amplio balcón–galería volado, con antepecho y parte superior protegidos por tablones de madera y cubierto con un tejado a cuatro aguas de teja.
Durante los casi tres siglos en los que funcionó la Inquisición en Canarias, bajo la denominación oficial de Tribunal del Santo Oficio, fueron procesadas numerosas personas y más de dos mil hombres y mujeres recibieron distintos tipos de castigo.
No obstante, en el Archipiélago solo una pequeña parte de los condenados acabó en la hoguera. De quienes recibieron sentencia de muerte, solo diez fueron ejecutados físicamente, mientras que en otros casos se aplicó la pena de forma simbólica, quemando la figura de quienes habían fallecido o escapado antes de concluir el juicio.