Cerca del 30% de las viviendas en Canarias son compradas por extranjeros

La compra de vivienda por extranjeros representa casi un 30% del total en Canarias y Baleares, según se desprende de un informe elaborado por Asufin con motivo de su ‘VII Congreso Anual’, que recoge también que en la Comunidad Valenciana llega al 28% y en Murcia, un 22%, mientras que hay cinco comunidades autónomas que se sitúan por debajo del 4%, situándose Extremadura en el 1,58%.
La inversión es el principal motivo en el 65% de los casos que lleva a los compradores de vivienda a solicitar una hipoteca.
Entre los datos que ofrece el nuevo informe de Asufin, también figura el de vivienda nueva que se aporta al mercado, y que sólo alcanza un 15% del total.
Así, de las prácticamente 48.000 transacciones de vivienda que registra el INE, los visados de nueva construcción aprobados ascienden a algo más de 7.500.
Por su lado, el coste medio de las hipotecas que se conceden actualmente es del 3,12%, siendo las hipotecas fijas las más baratas, con un tipo de interés del 2,87%, y las variables, las más caras, con un 3,38% de media.
Por su lado, la hipoteca mixta, que irrumpió con fuerza en el mercado a propósito de la rápida escalada de tipos de los últimos dos años, se sitúa en el 3,22%.
LA CUOTA HIPOTECARIA SUPONE EL 35% DEL SALARIO
Como consecuencia de las hipotecas que se solicitan, ligadas al elevado precio de la vivienda, las cuotas medias ya impactan en los salarios en un 35%, disparándose al 58% en el caso de la población joven, hasta 24 años. En el segmento de los 25 a 35 años, pasa a ser del 40%. Este impacto ha sufrido una importante escalada desde 2021.