Cerca del 30% de las viviendas en Canarias son compradas por extranjeros

La inversión es el principal motivo en el 65% de los casos que lleva a los compradores de vivienda a solicitar una hipoteca
El precio de la vivienda de segunda mano en Canarias ha subido de media 46.000 euros en solo un año
La compra de vivienda por extranjeros representa casi un 30% del total en Canarias y Baleares, según se desprende de un informe elaborado por Asufin con motivo de su ‘VII Congreso Anual’, que recoge también que en la Comunidad Valenciana llega al 28% y en Murcia, un 22%, mientras que hay cinco comunidades autónomas que se sitúan por debajo del 4%, situándose Extremadura en el 1,58%.

Entre los datos que ofrece el nuevo informe de Asufin, también figura el de vivienda nueva que se aporta al mercado, y que sólo alcanza un 15% del total.

Así, de las prácticamente 48.000 transacciones de vivienda que registra el INE, los visados de nueva construcción aprobados ascienden a algo más de 7.500.

Por su lado, el coste medio de las hipotecas que se conceden actualmente es del 3,12%, siendo las hipotecas fijas las más baratas, con un tipo de interés del 2,87%, y las variables, las más caras, con un 3,38% de media.

Por su lado, la hipoteca mixta, que irrumpió con fuerza en el mercado a propósito de la rápida escalada de tipos de los últimos dos años, se sitúa en el 3,22%.

LA CUOTA HIPOTECARIA SUPONE EL 35% DEL SALARIO

Como consecuencia de las hipotecas que se solicitan, ligadas al elevado precio de la vivienda, las cuotas medias ya impactan en los salarios en un 35%, disparándose al 58% en el caso de la población joven, hasta 24 años. En el segmento de los 25 a 35 años, pasa a ser del 40%. Este impacto ha sufrido una importante escalada desde 2021.

