César Toledo supera el primer examen para ser administrador de RTVC

La comisión parlamentaria de control de Radiotelevisión Canaria (RTVC) avaló ayer la idoneidad de César Toledo como administrador general con los votos a favor de los grupos del cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI), el rechazo de PSOE y NC-BC y la abstención de Vox. Su nombramiento se hará oficial mañana en el pleno si logra la mayoría absoluta de la Cámara.
Toledo se definió como un “comunicador de la vieja escuela”, con casi 40 años de experiencia profesional en prensa, radio, televisión y medios digitales y como conocedor de la empresa pública y la privada, aparte de que ha trabajado en todos los niveles de la Administración. Proyectó ante sus señorías una visión “bastante amplia y objetiva del complejo modelo de la industria audiovisual” de Canarias y se reivindicó como “profesional de la casa” por formar parte del equipo fundador. Toledo agradeció el trabajo de María Méndez: “Tuvo que pilotar la transición hacia un nuevo marco normativo y de gestión”.
Nira Fierro (PSOE) tachó a César Toledo de “comisario político” del Gobierno regional: “Entró por la puerta de atrás [director de Medios], lo que provocó la dimisión del jefe de Informativos [Francisco Luis Quintana]”. Carmen Hernández (NC-BC) alertó de que RTVC vive “una crisis sin precedentes” tras la “paz laboral y buena armonía” de la época de Francisco Moreno. Paula Jover(Vox) resaltó la “vasta experiencia” de Toledo, pero rechazó el alto coste de la corporación.
José Manuel Bermúdez (CC) recalcó que “cumple” con todos los requisitos tras una trayectoria de casi 40 años. Carlos Ester (PP) arguyó que RTVC estaba “bloqueada”. Jesús Ramos (ASG) pidió “compromiso y trabajo”. Raúl Acosta (grupo Mixto, AHI) elogió su “capacidad” para trabajar en “entornos complejos”.