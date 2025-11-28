El IMAS de Santa Cruz se transformará en concejalía para agilizar los recursos a los más necesitados

Hace 40 años que el Ayuntamiento de Santa Cruz creó, como Organismo Autónomo, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), cuya finalidad era planificar acciones y recursos para atender a las personas más necesitadas del municipio. No obstante, durante la última década, este departamento ha experimentado un crecimiento, tanto en medios como en usuarios, que ha llevado a triplicar su presupuesto, alcanzando en 2025 más de 32 millones de euros.
Por ello, el Consistorio ha decidido integrarlo ahora dentro de su propia estructura orgánica, por lo que el próximo 1 de enero desaparecerá como tal para constituirse como concejalía específica y “agilizar” la atención a las personas más vulnerables de la capital.
La medida, que se lleva hoy al pleno municipal, está destinada a simplificar la gestión, reforzar la eficiencia administrativa y garantizar que una mayor proporción de recursos públicos llegue directamente a las personas usuarias de los servicios sociales.
Aunque el IMAS ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, además de avanzar en su modernización tecnológica con herramientas como el expediente electrónico, la ficha social única, la automatización de procesos y la planificación estratégica, su estructura como organismo autónomo genera -según los informes técnicos municipales- duplicidades administrativas, disfunciones contables y una mayor rigidez en la tramitación, lo que dificulta la coordinación con otras áreas municipales y ralentiza la gestión.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó ayer que esta decisión “no es una medida improvisada, ni responde a ningún planteamiento coyuntural o político, sino que es el resultado de un análisis técnico, jurídico y organizativo muy riguroso, pues IMAS y Ayuntamiento trabajan hoy integrados y, por ello, este paso solo persigue evitar estructuras paralelas que generan más carga administrativa sin aportar valor añadido”.
El regidor dijo que “los recursos han de llegar antes, mejor y con menos burocracia a las personas, que es el objetivo de cada euro invertido en política social”. Por lo tanto, con la integración del IMAS en la entidad matriz, se optimizará el uso de los recursos públicos y se reforzará la transparencia, lo que redundirá en “simplificar procedimientos, unificar equipos y centralizar la acción social junto a áreas como Igualdad, Juventud, Educación o Vivienda”.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Charín González, aseguró que la ciudadanía no notará ninguna merma en la atención. “No se pierden servicios, ni se reducen recurso ni desaparecen contratos, porque el personal mantiene sus derechos y condiciones. Además, los programas continúan desarrollándose con normalidad”.
La edil aseguró que “la integración solo garantiza que cada euro público se traduzca en más ayuda, más acompañamiento y más respuestas a quienes lo necesitan, fortaleciendo las políticas sociales para mejorar la atención a las personas más vulnerables, acelerar trámites y dar una atención más ágil y cercana a los más vulnerables”.