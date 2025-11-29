Delirium Teatro presenta en La Salita el libro que refleja sus 40 años de trayectoria

El Cabildo de Tenerife presenta este domingo el libro Delirium Teatro. 40 años delirando, una publicación que recoge la trayectoria de cuatro decenios de la compañía tinerfeña. El acto tendrá lugar, a partir de las 12.00 horas, en La Salita del Auditorio de Tenerife. Además de una conversación en torno a Delirium Teatro. 40 años delirando y sus contenidos, habrá momentos musicales. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CONMEMORACIÓN
El proyecto 40 Delirios, que gestiona el Auditorio de Tenerife con motivo de las cuatro décadas de trayectoria de la compañía canaria, continúa con su agenda por medio de la presentación de este producto editorial tras la puesta en marcha de varios conversatorios, una lectura dramatizada, una exposición conmemorativa y el estreno de la obra Libros cruzados, del dramaturgo palmero Antonio Tabares, que se encuentra actualmente de gira.
La presentación de Delirium Teatro. 40 años delirando comenzará con la interpretación de piezas musicales a piano a cargo de Julio Tejera. Posteriormente, se desarrollará un coloquio en el que participarán Severiano García, Soraya González del Rosario, miembros fundadores de Delirium Teatro; Conchita Piña, editora de Ediciones Antígona, y la periodista que ha trabajado en el proyecto, Raquel Toste.
El acto finalizará con otro momento musical protagonizado de nuevo por Julio Tejera al piano, que esta vez estará acompañado por la voz de Silvia Criado.
Delirium Teatro. 40 años delirando es un libro que celebra y revisita cuatro decenios de vivencias artísticas a través de reseñas, reflexiones y anécdotas cargadas de humor. La obra ofrece un recorrido por los procesos creativos, los desafíos y las revelaciones que han marcado la historia de la compañía tinerfeña. El volumen invita al lector a asomarse al interior del trabajo teatral, desde la propia construcción de cada montaje hasta los riesgos interpretativos y las decisiones estéticas que han dado forma al arte vivo.
Las creaciones de Delirium Teatro, muchas de ellas premiadas a nivel nacional e internacional, no solo han recorrido el Archipiélago, sino que además se han representado en muestras, ferias y festivales de países como Portugal, Cuba, Cabo Verde, Argentina, Colombia, Túnez y Venezuela, así como en las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, País Vasco, Galicia y Asturias.