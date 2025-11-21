sucesos

La Guardia Civil ‘atrapa’ en Tenerife a un fugitivo buscado en toda Europa

El hombre ha ingresado en prisión
Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Granadilla de Abona han detenido a un hombre de 46 años, sin domicilio conocido, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Extradición emitida por las autoridades judiciales de Italia por su presunta implicación en diversos delitos relacionados con tráfico de drogas y de armas.

La intervención tuvo lugar durante un punto de verificación de personas y vehículos en el municipio de Arico, cuando los agentes dieron el alto al vehículo que conducía el ahora detenido.

Tras las comprobaciones de identidad, los guardias civiles confirmaron que sobre él recaía la requisitoria internacional.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión mientras se tramita el procedimiento para su extradición a Italia.

