El artista Jesús Hernández Verano expone ‘Horadar la sombra’ en la galería madrileña Ponce + Robles

La galería madrileña Ponce + Robles inauguró este jueves Horadar la sombra, una exposición del artista tinerfeño Jesús Hernández Verano que podrá contemplarse hasta el 7 de enero de 2026. Tal y como detalla el espacio expositivo en un texto de presentación de la muestra, la obra de Jesús Hernández Verano “nos sitúa en un territorio de resonancias profundas, donde la escultura, la instalación y el dibujo se entrelazan como lenguajes materiales de lo invisible. Horadar la sombra no propone una respuesta, sino una abertura: una grieta desde la cual mirar lo que permanece oculto”.
Las piezas que conforman este proyecto “configuran un mapa sutil de vínculos entre cuerpo, memoria, deseo y ausencia. A través de materiales heterogéneos -duros, frágiles, porosos-, el artista convoca una fisicalidad que no se impone, sino que resiste”.
“Cada obra -explican en Ponce + Robles- es un fragmento táctil de una emoción inasible, un eco de lo que no se dice pero se presiente. Hay en ellas un síntoma, una perturbación mínima que invita a excavar, como si se tratara de un espesor mental, un ruido leve que desencaja la superficie”. La piel, el vacío, el hueco y el corte “son conceptos que atraviesan este cuerpo de trabajo. No como metáforas literarias, sino […] como modos de inscripción del tiempo y del lenguaje sobre la materia. Lo que se horada no es solo la sombra como imagen: es la experiencia misma de lo indecible”.