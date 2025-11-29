El artista tinerfeño Moise González publica nuevo álbum: ‘Contracorriente’

Moise González acaba de publicar un nuevo disco, Contracorriente, concebido como una travesía emocional en la que el músico tinerfeño vuelve a navegar las aguas del sentimiento, la fe y la música con un mensaje de esperanza, amor y celebración de la vida.
PUNTO DE INFLEXIÓN
Grabado entre Canarias y América Latina, el álbum, que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, marca un punto de inflexión en la carrera del artista, simbolizando una etapa de transición, retrospección y renacimiento tanto emocional como creativo.
Contracorriente reúne ocho temas que fluyen entre la salsa y el latin pop, fusionando ritmos y raíces con una producción y un sonido que busca conectar lo humano con lo divino. El proyecto cuenta con la colaboración de un elenco internacional de artistas, entre los que figuran Luis Fernando Borjas, Giovanni Machuca, Mercadonegro y Tommy Soto. Además, Moise González adelanta que en los próximos dos meses se estrenarán otras tantas canciones con invitados de referencia en la música tropical.