El Cabildo de Tenerife destina 674.000 euros al tejido cultural de la Isla

La Consejería de Cultura del Cabildo de Tenerife ha formalizado las subvenciones para 2026, con una dotación de 674.000 euros, a entidades culturales de reconocida trayectoria y arraigo en la Isla. Las ayudas “permitirán garantizar la estabilidad, el funcionamiento y la proyección de actividades clave que vertebran la vida cultural de Tenerife”, afirmó el vicepresidente insular, Lope Afonso, quien, junto con el consejero del área, José Carlos Acha, mantuvo un encuentro con representantes de las entidades beneficiarias.
En el listado de colectivos que recibirán esta ayuda figuran la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, 360.000 euros; la Universidad de La Laguna, para proyectos culturales y la programación del Paraninfo, 86.000 euros; la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 25.000 euros; el Instituto de Estudios Canarios, 20.000 euros; la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, 20.000 euros; la Academia Canaria de la Lengua, 15.000 euros; el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, 15.000 euros; el Ateneo de La Laguna, 15.000 euros; el Círculo de Bellas Artes, 15.000 euros; la Asociación de Libreros de Tenerife-Aprolite (Feria del Libro), 15.000 euros; la Federación de Rondallas del Carnaval, 15.000 euros; la Asociación Cultural Orfeón La Paz, 10.000 euros, y la Fundación Canaria de Arte Flamenco, 6.000 euros.
Acha señaló que esta planificación presupuestaria refleja la voluntad del Cabildo “de apoyar a quienes hacen cultura todo el año y en todo el territorio, reconociendo su labor como agentes imprescindibles para el acceso, la diversidad y la calidad de la oferta cultural insular”.