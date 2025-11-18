El Cabildo y los Quirino celebran un seminario para productores de animación

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y su departamento Tenerife Film Commission, y los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana celebran desde mañana y hasta el sábado en la capital tinerfeña un seminario para productores ejecutivos de este ámbito del audiovisual.
Con el nombre de Quirino Lab y con la asistencia de 17 profesionales de la industria procedentes de Iberoamérica, incluyendo la presencia de seis empresas de Tenerife, esta iniciativa de formación y networking pretende trasladar a los asistentes diversas herramientas de innovación que les permitan afrontar los continuos retos que afronta la industria internacional de la animación.
El seminario reunirá a expertos internacionales para abordar las principales tendencias que están transformando la industria, con contenidos especializados centrados en nuevas dinámicas de mercado, metodologías organizativas innovadoras, desarrollo financiero, gestión y protección de propiedad intelectual, así como tecnologías y tendencias emergentes, incluyendo aplicaciones de la inteligencia artificial, automatización de procesos, producción virtual y expansión multiplataforma.
EL CONTENIDO
La programación contempla espacios de intercambio que incluirán sesiones de tres horas lideradas por especialistas de reconocido prestigio, seguidas de debates y dinámicas de puesta en común entre los participantes. El encuentro ofrecerá sesiones de networking con empresas locales, una presentación detallada del ecosistema audiovisual y de los incentivos fiscales de Tenerife, así como propuestas recreativas que fomentan el intercambio informal y la oportunidad de conectar con la comunidad de animación canaria. Además, se impulsará un Laboratorio de Futuros, para la construcción colectiva del sector audiovisual.
El seminario contará con productores ejecutivos experimentados y profesionales con trayectoria en la creación de series, largometrajes y cortometrajes de animación, así como líderes de empresas comprometidos con la innovación y el desarrollo de la industria en sus países. Su participación “garantiza una visión integral sobre los retos y oportunidades que marcarán el futuro del sector”.
Los Quirino han puesto en marcha su novena edición, cuya gala de entrega tendrá lugar el 17 de abril de 2026 en Santa Cruz de Tenerife, ciudad que recoge el relevo de La Laguna, según informaron recientemente la organización de los galardones y el Cabildo de Tenerife, su patrocinador principal.