El Círculo de Bellas Artes exhibe la nueva intervención en ‘La ventana’, esta vez de la artista Cristina Maya

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife presentó este jueves, en su sede social de la calle del Castillo de la capital tinerfeña, la segunda intervención artística que se exhibe en La ventana. Espacio intervenido. La cita contó con la presencia de la autora de la obra, Cristina Maya, del comisario de arte Octavio Zaya y del presidente de esa entidad artístico-cultural, Pepe Valladares, entre otros asistentes a la inauguración.
La creación artística de Cristina Maya se denomina El círculo y estará expuesta durante un mes. Antes estuvo en ese mismo lugar, en el estreno de esta experiencia expositiva, vinculada a las actividades integradas en la celebración del centenario de la institución, el artista plástico Premio Canarias Fernando Álamo, con el montaje Jardín Domínguez.
La artista Cristina Maya es arquitecta titulada por la Universidad Politécnica de Madrid. Formada en disciplinas escénicas como la danza, el teatro y el mimo, cursó el Laboratorio de Estudio del Movimiento en la Escuela de Jacques Lecoq de París. Es integrante del grupo de reflexión sobre el andar ¿Es esto la ciudad? y autora de trabajos en distintos formatos que convergen en la crítica del discurso hegemónico del arte y la arquitectura contemporánea.
Con experiencia internacional en docencia, residencias artísticas y también proyectos de investigación, Maya ha realizado exposiciones individuales (Jenga, Especular con el
suelo, Ciudad Favorita, Vida pública) y ha participado en diversas colectivas. Esta autora combina la creación plástica con la escritura en revistas, periódicos locales, catálogos y libros para artistas. Actualmente, está enfrascada en su tesis doctoral.