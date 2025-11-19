El COA inaugura su Semana de la Arquitectura 2025 con Iñaqui Carnicero

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) inaugura hoy miércoles (18.00 horas) su Semana de la Arquitectura (SA25), que lleva como lema Repensar la Arquitectura. La cita contará con la participación del secretario general de la Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Gobierno central, Iñaqui Carnicero. Su intervención (18.30) forma parte de la apertura institucional, a la que seguirá una entrevista-coloquio en la que se abordarán los retos actuales de la profesión, la vivienda, la planificación urbana y las políticas vinculadas al territorio.
La agenda, que presentarán la decana del COA, María Nieves Febles, junto a la vocal de Cultura, Elena García, incluye la presentación del Congreso Mundial de Arquitectos que se celebra en 2026 en Barcelona, por Carmen Torres y Pau Sarquella, del equipo de comisarios. La sesión finalizará (19.40) con una charla de Fernando Arocha Ferreiro y Deiene González Uriarte, de FADG Estudio.
Mañana jueves (18.30 horas) será el turno de Cristina Vázquez de Parga, que hablará sobre Experiencias en renaturalización de la ciudad. Macro y microescala. Le seguirán Juan Palop Casado, con Urbanismo colaborativo. Retos y oportunidades, y Rodrigo Vargas, con Estrategia de renaturalización de los barrancos de Santa Cruz de Tenerife. La sesión culminará con un coloquio entre Luis Gutiérrez Valido, Nerea Martín Raya y Javier Fernández.
Con esta propuesta, el COA busca reforzar su compromiso con la difusión de la cultura arquitectónica y el pensamiento crítico sobre el futuro de las ciudades que habitamos, desde una perspectiva integral e integradora.