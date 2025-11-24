El divulgador Ramón Gener se adentra el martes en ‘Adiós a la bohemia’

El Auditorio de Tenerife programa mañana martes (19.30 horas) una charla de Ramón Gener para desgranar las principales características de un nuevo título de la temporada de Ópera de Tenerife: Adiós a la bohemia, que se podrá ver el 5 y el 6 de diciembre en la Sala Sinfónica.
Gener dará a conocer los detalles de esta ópera chica con música de Pablo Sorozábal y libreto de Pío Baroja. La producción de Donostia Musika que llega al Auditorio de Tenerife incluye un prólogo teatral de una conversación entre ambos creadores. El divulgador catalán realizará, acompañado por el piano, un recorrido por los personajes y la temática de la ópera y la relación entre los autores de la música y el libreto.
Producción intimista, melancólica, con toques de humor y momentos que muestran lo fascinante que puede ser la vida de quienes luchan por su sueño, aunque no lo consigan, la obra habla del fracaso y la frustración y marginación que lo acompañan. Marcada por una narrativa continua, música y escena van de la mano sobre el sólido texto de Baroja y una composición de Sorozábal que transmite las emociones de los personajes.