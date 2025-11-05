El ‘Encuentro de Industria’ del Isla Calavera se adentra en los rodajes en Canarias

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera celebra este sábado (11.30 horas) en Multicines Tenerife una nueva edición de su Encuentro de Industria: rodar en Canarias, un espacio profesional que reúne, con el impulso de la Tenerife Film Commission, a destacados nombres nacionales e internacionales de la industria audiovisual junto con representantes y profesionales del sector cinematográfico canario.
PARTICIPANTES
El foro contará con la intervención del director Randal Kleiser (Grease), la actriz, directora y productora Sara Sálamo (Todos lo saben) y los también directores Daniel Monzón (Celda 211) y Rodrigo Cortés (Buried), que reflexionarán sobre la industria audiovisual y las necesidades para llevar los rodajes a Canarias. La Tenerife Film Commission expondrá las bondades de la Isla para el desarrollo de producciones audiovisuales.
Entre los invitados confirmados se hallan destacados profesionales, como Simon Weisse, maquetista colaborador de Wes Anderson y las hermanas Wachowski; Lisa Downs, productora y directora de documentales; Tedy Villalba, productor de Furia, Premio Isla Calavera a la Serie más Fantástica del año, y Alberto Gastesi, director del largometraje de la sección oficial Singular.
También acudirán Ramiro Blas, actor del film también en competición Gatillero; Millán Salcedo, presente en el festival con una exposición; David Sáinz, cineasta y actor canario protagonista de Luger, también a concurso; Manuel Valencia y Empar Lagunas, del fanzine 2000 Maníacos, galardonado con el Isla Calavera a la Difusión del Fantástico; Santiago Tabernero, productor, guionista y director; Denisse Castro, directora; Chedey Reyes, que firma la película La cosa en la niebla, en competición en el festival bajo el sello Hecho en Canarias; Sara Draven, creadora de contenido, y Alberto Cano y Nuria Pérez, de Lightbox Academy.
Además, esta edición contará con la participación de numerosos profesionales de la industria cinematográfica canaria. Los asistentes podrán conocer de primera mano las ventajas de filmar en las Islas, gracias a la riqueza de sus localizaciones y las condiciones fiscales y de apoyo que ofrecen, fundamentando este encuentro como un espacio anual donde productoras consolidadas y emergentes debaten los retos y perspectivas actuales del cine y la producción audiovisual en Canarias.