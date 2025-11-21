El Festival 6Cuerdas afronta su recta final con media decena de conciertos

El Festival Internacional 6Cuerdas afronta su recta final con cinco conciertos que ponen en valor la maestría y la diversidad sonora de la guitarra. Desde la fusión con el jazz y la bossa nova hasta los ecos del folclore iberoamericano, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife acogen las actuaciones.
Si este jueves estaba prevista la actuación del guitarrista Jonay Mesa en la Isla Colombina, en el Gomera Lounge Piano Bar, de Valle Gran Rey, el Alex Janssen Trío llena hoy viernes (19.00 horas) de jazz las Bodegas Rubicón, en La Geria. Mañana sábado (20.00 horas), el protagonista será Alexander Sputh, quien llevará su música a La Palma, a la Casa del Conde Argual, en Los Llanos de Aridane.
Tenerife recibe al 6Cuerdas este domingo (20.00 horas), con un concierto de Iván Rojas en la plaza de Santa Catalina de Tacoronte. El guitarrista y compositor canario presentará su proyecto Unspoken, un viaje íntimo por los clásicos del jazz interpretados a guitarra con arreglos originales. Su destacada trayectoria se manifiesta en una ejecución cargada de sensibilidad y profundidad.
El ciclo culmina el sábado 29 de noviembre en La Laguna, dentro de la programación de La Noche en Blanco 2025, con la actuación del guitarrista paraguayo Pedro Martínez (12.00 horas), en la Casa Lercaro, donde presentará su espectáculo Guitarra sudamericana, una propuesta que fusiona virtuosismo, composiciones propias y las raíces musicales del continente. Martínez celebra con este concierto la diversidad de América del Sur, enlazando tradición, música clásica y jazz en un diálogo artístico que trasciende fronteras.