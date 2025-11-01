El FMAC celebra sus primeros 20 años de vida con conciertos en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote

El Festival de Músicas Alternativas de Canarias (FMAC) celebra su 20º aniversario con una programación que recorrerá varias islas entre el 1 y el 15 de noviembre de 2025. El evento, que desde sus inicios ha sido una plataforma esencial para la creación independiente y las nuevas corrientes musicales del Archipiélago, conmemora dos décadas de trayectoria reafirmando su compromiso con la música en vivo y la diversidad artística.
Durante sus 20 años de historia, el FMAC ha tenido presencia en las ocho islas canarias y ha contado con la participación de más de 380 formaciones musicales, con representación de géneros tan diversos como el pop, el reggae, el funk, el tango, el rock y la música experimental, entre otros.
La edición de este año se inaugurará el 1 de noviembre en el Aguere Cultural de Tenerife, con las actuaciones de Common Goldfish, Pumuky, Naife y Jeff Automatic (DJ set), en una noche que reunirá sonidos contemporáneos, energía alternativa y propuestas que reflejan la vitalidad de la escena musical isleña. Common Goldfish y Jeff Automatic, procedentes del Reino Unido, se unen a cartel como celebración especial por estos primeros 20 años de vida.
El 8 de noviembre, también en Tenerife, el Magnum Pub acogerá la Fiesta Aniversario del FMAC, una cita especial con Tu Mierda Indie y Beatcreator (DJ set), donde se celebrará el espíritu independiente y la conexión con el público que ha acompañado al festival durante veinte años.
El recorrido continuará el 14 de noviembre en la Sala Alboroto de Gran Canaria, con la actuación de GAF y La Estrella de la Muerte, una de las formaciones más representativas del sonido experimental y psicodélico de las Islas.
Como cierre, el 15 de noviembre la Plaza El Almacén de Lanzarote será escenario de las actuaciones de Belice, Nave Rota y Ariel Noure (DJ set), consolidando el carácter interinsular del FMAC y su vocación por acercar la música alternativa a todos los públicos del archipiélago.
El FMAC está organizado por Imoa Productions, con el patrocinio del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Cabildo de Tenerife. En alguno de los eventos los interesados se podrán descargar las entradas de manera gratuita a través de de la plataforma www.tickety.es.