El Gobierno aprobará “este mes” un decreto ley sobre Canarias

El Consejo de Ministros aprobará este mes un decreto ley que recogerá los compromisos más urgentes incluidos en la llamada agenda canaria, como los relativos a las compensaciones aún pendientes por la erupción volcánica de La Palma. Fuentes del departamento que dirige Ángel Víctor Torres, el de Política Territorial, adelantaron este viernes que probablemente ese decreto ley se aprobará en alguno de los dos próximos consejos, aunque su contenido no está aún cerrado.
Sí se tiene claro que incluirá dos cuestiones: la deducción del 60% en el IRPF para los contribuyentes residentes en La Palma y una transferencia de 100 millones con destino a esa misma isla. Los fondos se emplearán básicamente en compensar a los agricultores afectados por la erupción de 2021, que quedaron postergados en las primeras ayudas al tener prioridad quienes perdieron su casa bajo la lava, y también, aunque en una parte menor, a pérdidas de segundas residencias.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ya se refirieron a ambos asuntos en la reunión que mantuvieron en octubre. No se descarta añadir más puntos del documento que el PSOE y CC firmaron para la investidura de Pedro Sánchez. Para darles entrada en un decreto ley es preciso justificar su urgencia y necesidad.
En cuanto al formato, se valora la opción de un decreto ley exclusivo para asuntos de Canarias, pero con la incertidumbre de si tendrá apoyos suficientes después en el Congreso para que sea convalidado, en vista de la retirada del apoyo de Junts al Ejecutivo. Por eso, también está abierta la posibilidad de que los compromisos urgentes con Canarias vayan en un decreto ley con contenido relativo a otras materias o territorios.
El Pleno del Senado aprobó el miércoles una moción de Fabián Chinea (ASG) por la que se apremia la elaboración de un decreto ley con los asuntos pendientes de la agenda canaria.