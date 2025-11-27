El Gobierno de Canarias destina 500.000 euros a ayudas para espectáculos de artes escénicas

Un total de 41 obras de artes escénicas, estrenadas entre 2024 y el 31 de octubre de 2025, recibirán apoyo económico del Gobierno de Canarias. El área de Cultura ha resuelto de manera definitiva la convocatoria de subvenciones a este fin, que incluye producciones de teatro, danza, artes del movimiento, narración oral escénica, artes circenses y otros géneros, entre los que distribuirá 500.000 euros.
“Las artes escénicas forman parte esencial de la vida cultural en Canarias y es fundamental que cuenten con un apoyo estable para seguir creciendo. Esta resolución permite dar continuidad a un sector que crea espacios de encuentro y creatividad en nuestras Islas”, afirma la consejera regional de Cultura, Migdalia Machín.
El listado de proyectos aprobados se puede consultar en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, www.icdcultural.org (apartado convocatorias), en la que figuran también aquellos que han sido desestimados o excluidos del total de 61 propuestas presentadas.