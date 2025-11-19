El Hospital Pediátrico del HUC mejora la calidad de vida de más de 12.000 niños

Usuarios, familiares, asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios de la hospitalización de día Pediátrica del Hospital Universitario de Canarias (HUC) celebraron ayer en el TEA el décimo quinto aniversario de este servicio que desempeña un importante papel en la atención de los menores, adolescentes y sus familias. En este periodo ha realizado hasta 15.000 atenciones y ha atendido a más de 12.000 menores. El evento fue posible gracias a la colaboración, entre otros, de Comercial Jesuman.
Este servicio ofrece una atención cercana y humana, basada en un abordaje integral y multiprofesional, que acompaña a los niños, niñas y a sus familias durante los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Su labor permite realizar estos cuidados en un entorno seguro y amable, reduciendo al mínimo el tiempo que los menores deben permanecer en el hospital y evitando el ingreso convencional si es posible.
Más de 200 invitados asistieron a una emotiva jornada entrañable en la que las emociones estuvieron a flor de piel, las lágrimas cayeron por las mejillas de muchos asistentes y los gestos de agradecimiento, abrazos y besos llenaron el acto.
El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, destacó “la valentía y el coraje” particularmente de los niños que “no terminan de entender la enfermedad que están sufriendo o las implicaciones que tiene en su día a día”, pero que también “son un ejemplo” por cómo afrontan esta situación. Además reconoció “lo difícil que tiene que ser para los padres” verse en esa tesitura. También destacó la empatía y la profesionalidad de todo equipo del Hospital de Día Pediátrico y su “entrega en la atención”.
Tras la inauguración institucional, Yuri Martín, TCAE del Hospital de Día de Pediatría, recordó los 15 años de trayectoria de los cuidados pediátricos en el servicio. También explicó el día a día del trabajo en la unidad, de la “enorme satisfacción” que supone atender a los niños y niñas, y “pese a algunos momentos tristes, son muchos más los alegres”.
Por su parte, la enfermera oncológica de la unidad, Sarai González, recordó que con este acto “queríamos homenajear no solo los quince años que cumple el servicio, sino a todos nuestros pacientes y sus familias”.
Además presentó la Asociación Enfermera de Oncología Canaria (AECON) acompañada de su presidente y fundador, Erik Medina. Ambos pusieron en valor los diferentes grupos de trabajo de este colectivo con el objetivo de “fomentar la formación especializada en tratamientos oncológicos y quimioterápicos complejos, sus efectos secundarios y la seguridad de los pacientes”. Abogaron por la especialización en los profesionales de la enfermería en los cuidados oncológicos y la necesidad de que desde la Universidad se preste más atención.
A continuación se celebró la mesa redonda Tejiendo Experiencias, que abordó el “valor humano” de la hospitalización de día pediátrica. Moderada por la pediatra oncológica Macarena González, contó con las emotivas aportaciones y vivencias pacientes que recibieron atención en la unidad.
Jóvenes como Óliver, Emma y Laura recordaron cómo vivieron todos esos momentos. Emma destacó el cariño que recibió y reconoció que le gustaría “ser enfermera”, mientras Óliver también hizo un guiño a los padres y madres recordándoles que “no solo hay que cuidar a sus hijos, sino también deben cuidarse más a sí mismos”.
Macarena González señaló que a los pacientes se les atiende “en un ambiente seguro, en el que hay mucho amor de los profesionales que los tratan de diferentes especialidades”.
También fue muy emotiva la actuación musical de Isabel González, mientras se proyectaba en la pantalla gigante un vídeo con imágenes de niños, niñas y adolescentes que pasaron por el servicio.