El Hotel Arona Gran celebra una nueva edición de “Spring GastroLovers” con el chef Estrella Michelin Rubén Cuesta

El Hotel Arona Gran, de la cadena Spring Hoteles, vuelve a apostar por la alta gastronomía con una nueva edición de su evento “Spring GastroLovers”, que se celebrará el próximo 22 de noviembre. Tras el éxito de la pasada convocatoria, la compañía hotelera del sur de Tenerife organiza una segunda cena gastronómica en 2025, consolidando así esta cita como una de las más esperadas del calendario culinario canario.
El protagonista de esta edición será Kamezí Restaurant, el primer restaurante de Lanzarote en obtener una Estrella Michelin, bajo la dirección del chef Rubén Cuesta. Los productos y sabores de la isla conejera se fusionarán en un menú degustación exclusivo, que se servirá en el restaurante Jarea del Arona Gran, con impresionantes vistas a la bahía de Los Cristianos.
Cuesta adelantó algunos de los platos que traerá a Tenerife, entre ellos su célebre carabinero de La Santa o el cabrito, y aseguró que tiene “muchas ganas de ir a Spring, estar a la altura y que a la gente le encante el menú”.
El maridaje estará a cargo de Jonatan García, uno de los bodegueros más reconocidos de España y figura destacada en el panorama internacional. García, al frente de la bodega Suertes del Marqués, ubicada en La Orotava y distinguida por la revista Wine & Spirits como una de las 100 mejores del mundo, presentará personalmente la selección de vinos diseñada para acompañar el menú de Cuesta. Además, compartirá su experiencia en otras colaboraciones de éxito, como Ocampo Vinos.
Con esta nueva cita, Spring Gastro Lovers reafirma su posición como una experiencia gastronómica única. Los asistentes disfrutarán de un menú exclusivo y podrán completar la experiencia con una estancia en el Hotel Arona Gran, un enclave privilegiado del sur de Tenerife.
Para quienes reserven el paquete con alojamiento, la experiencia incluye el desayuno del día siguiente, acceso a las instalaciones del hotel y un aperitivo previo a la cena en la terraza UP!, lo que convierte la velada en una escapada perfecta para los amantes de la buena mesa. Además, aquellos “gastrolovers” que deseen prolongar su estancia podrán beneficiarse de una tarifa especial de alojamiento ofrecida por Spring Hoteles.
Para más información y reservas pueden dirigirse a este mail customer.arona@springhoteles.com