El MUNA aborda la investigación y el patrimonio arqueológico en Tenerife

El Museo de Naturaleza y Arqueología, en la capital tinerfeña, alberga este lunes y el martes un foro que expondrá avances recientes y estudios inéditos sobre las culturas indígenas
Las jornadas se desarrollan cada día de 17.00 a 19.30 horas. / DA
El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) celebra este lunes y mañana martes (de 17.00 a 19.30 horas) las I Jornadas Investigaciones y Patrimonio Arqueológico en Tenerife, que mostrarán los avances más recientes y estudios inéditos sobre las culturas indígenas y el patrimonio arqueológico de la Isla.

La cita se centra en investigaciones que se hallan en desarrollo, así como en el estado del patrimonio arqueológico de Tenerife. Muchas de las investigaciones son inéditas, lo que convierte a las jornadas en un espacio fundamental para ampliar el conocimiento sobre las antiguas culturas canarias. Desde hace años, el museo organiza encuentros especializados que contribuyen a la reconstrucción cultural de las sociedades aborígenes.

Para ampliar la información se puede acceder al sitio web museosdetenerife.org, a través del enlace https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/jornadas-investigaciones-y-patrimonio-arquelogico-en-tenerife/.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo, previa inscripción, y se acreditará la asistencia a todos las personas que acudan.

