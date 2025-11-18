cultura

El MUNA presenta dos libros en torno a la riqueza natural y su conservación

El Museo de Naturaleza y Arqueología da a conocer este martes los volúmenes, dedicados a parajes de Gran Canaria y Tenerife
Portada de 'Las cumbres de Tenerife. Naturaleza y conservación'. / DA
El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en la capital tinerfeña, presenta ese martes (de 19.00 a 22.00 horas) los libros La isleta de Tamarán. Naturaleza y conservación, de Lázaro Sánchez-Pinto, Roberto de Armas y Alejandro de Vera, y Las cumbres de Tenerife. Naturaleza y conservación, firmados también por los dos primeros.

La actividad está organizada por la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología, en colaboración con Museos de Tenerife y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, y contará con la presencia de los autores.

