El MUNA presenta este lunes ‘Momias. La vida de los guanches’, de Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, será este lunes (19.00 horas) escenario de la presentación del libro Momias. La vida de los guanches, de Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín, director del Museo Arqueológico y del Instituto de Bioantropología de Tenerife. Se trata de una obra de divulgación que, con un lenguaje e interpretación comprensibles, transmite al lector todo lo que hoy sabemos sobre esta cuestión.
El volumen se ha divido en diferentes capítulos: una introducción general al mundo aborigen; la momificación entre los guanches; lo que nos cuentan las momias y otros restos guanches (qué comían, cuanto vivían y cuantos eran; características genéticas; actividades físicas y enfermedades); el exilio de las momias guanches; las momias que comienzan a regresar a las Islas, así como reflexiones en torno a las momias guanches en la actualidad.
Además, el trabajo cuenta con un anexo sobre la investigación bioantropológica canaria entre los siglos XIX y XXI y referencias bibliográficas. Todo ello con el objetivo de contribuir al acercamiento del público no versado a este particular campo de la investigación científica. Editado por Museos de Tenerife, además de los textos de Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín, el volumen cuenta con las ilustraciones de Nareme Melián y Noelia Calvo.