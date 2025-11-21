El musical ‘Moher’ se estrena el 19 de diciembre en el Auditorio de Adeje

El Auditorio de Adeje será el 19 de diciembre (20.00 horas) el escenario del estreno de Moher. Se trata de un musical creado por la dramaturga y directora Melodie Pérez y el compositor Ubaldo Pérez, y producido por Encaro Factory.
La obra, una producción desarrollada íntegramente por artistas y profesionales canarios, propone una reinterpretación contemporánea de mitos y leyendas tradicionales, abordando temas como la identidad, el amor y la evolución personal desde una perspectiva feminista y actual.
Con escenografía, de Guillermo Molina, el vestuario es obra de Leo Martínez, mientras que la caracterización corre a cargo de Paloma Schmunk y el diseño de iluminación, de Juanjo Beloqui.
El reparto de Moher reúne a intérpretes emergentes del teatro musical y la danza contemporánea en Canarias: Silvia Criado, Saulo Trujillo, Carla Peraza, Tamia Déniz, David Correa Negrín, Aygul Akhunova, Adrián Méndez y Cecilia Luis. Los ensayos se están desarrollando en la sala multiusos de Encaro Factory.
Las entradas estarán disponibles en los canales habituales del Auditorio de Adeje y en el sitio web www.encarofactory.com.