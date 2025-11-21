cultura

El musical ‘Moher’ se estrena el 19 de diciembre en el Auditorio de Adeje

La obra, desarrollada por artistas y técnicos de las Islas, propone una reinterpretación de mitos y leyendas
Cartel del musical. / DA
El Auditorio de Adeje será el 19 de diciembre (20.00 horas) el escenario del estreno de Moher. Se trata de un musical creado por la dramaturga y directora Melodie Pérez y el compositor Ubaldo Pérez, y producido por Encaro Factory.

La obra, una producción desarrollada íntegramente por artistas y profesionales canarios, propone una reinterpretación contemporánea de mitos y leyendas tradicionales, abordando temas como la identidad, el amor y la evolución personal desde una perspectiva feminista y actual.

Con escenografía, de Guillermo Molina, el vestuario es obra de Leo Martínez, mientras que la caracterización corre a cargo de Paloma Schmunk y el diseño de iluminación, de Juanjo Beloqui.

Elenco de artistas que escenificarán ‘Moher’. / DA

El reparto de Moher reúne a intérpretes emergentes del teatro musical y la danza contemporánea en Canarias: Silvia Criado, Saulo Trujillo, Carla Peraza, Tamia Déniz, David Correa Negrín, Aygul Akhunova, Adrián Méndez y Cecilia Luis. Los ensayos se están desarrollando en la sala multiusos de Encaro Factory.

Las entradas estarán disponibles en los canales habituales del Auditorio de Adeje y en el sitio web www.encarofactory.com.

