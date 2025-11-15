El proyecto de Barrios Orquestados inicia en La Laguna su gira por las Islas

Barrios Orquestados inicia su ciclo de conciertos benéficos de invierno, en el que actuarán 14 orquestas y 10 coros con más de 600 personas entre niños, niñas y familiares de barrios de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria.
El itinerario comienza hoy domingo (19.00 horas) en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. En el escenario participarán alumnos y alumnas de los barrios de Ofra, Añaza y La Cuesta, junto con un coro compuesto por familiares.
El artista invitado es Rupatrupa, madrileño afincado en Tenerife desde que comenzó su carrera musical. La entrada-donativo, que puede adquirirse en la web del Paraninfo, tiene un precio de 10 euros. Esta iniciativa, junto con la campaña de micromecenazgo, promueve la sostenibilidad del proyecto. Barrios Orquestados ofrece formación musical gratuita a niños, niñas y familias, así como el préstamo del instrumento musical.
En junio, el Ayuntamiento de La Laguna aprobó una moción en apoyo a Barrios Orquestados con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto y ampliar su impacto en zonas del municipio con mayores necesidades sociales y educativas.
Según recoge el texto de la moción, desde su implantación en La Cuesta en 2015, y posteriormente en Finca España, Barrios Orquestados se ha consolidado como una propuesta educativa y artística de referencia, ofreciendo formación musical gratuita, cesión de instrumentos y una metodología que fomenta la convivencia, la disciplina colectiva y el desarrollo emocional a través del arte. El Ayuntamiento de La Laguna viene contribuyendo desde 2017 al sostenimiento del proyecto Barrios Orquestados mediante una aportación económica anual.
El recorrido musical de Barrios Orquestados continúa en la isla de Fuerteventura el domingo 23 de noviembre, desde las 19.00 horas, en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario, un concierto que cuenta con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura.
En el escenario, junto con los alumnos y familias de las sedes de El Matorral y El Charco, actuará Julia Rodríguez, una de las voces más reconocidas de la isla majorera, recientemente nominada a Mejor Artista Revelación en los Premios Canarios de la Música, quien compartirá con el público su fusión de raíces canarias con sonidos contemporáneos. Las entradas ya están a la venta en la página web de Cultura Fuerteventura.
El tercer concierto será en la isla de Lanzarote el domingo 30 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Municipal de San Bartolomé, con la colaboración del Ayuntamiento. Para esta ocasión, el programa contará con la música del artista urbano y poeta grancanario OM Domínguez, que, acompañado por el timplista Derque Martín, amenizará la velada junto con los alumnos y familiares de los barrios de Argana y Altavista. Las entradas se pueden conseguir en la página web de EcoEntradas.
Para cerrar la gira de invierno, se celebrará un concierto en la isla de Gran Canaria, el domingo 7 de diciembre, desde las 18.00 horas, en el Auditorio de Agüimes, con la colaboración del Ayuntamiento.
Sylvie Hernández, como artista invitada, aportará el toque de folclore latinoamericano con aire fresco y actual. Será acompañada por el alumnado y familiares de las seis sedes distribuidas por los barrios de Tamaraceite, Guanarteme, Ciudad Alta, Risco de San Nicolás, Cono Sur, La Isleta, Jinámar y Montaña Los Vélez. La venta de entradas se activará próximamente en la página web de Barrios Orquestados.