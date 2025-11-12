El Sauzal apoya a los comerciantes con nuevas ayudas

“No los vamos a dejar solos, y así lo demostramos con la Covid y con el incendio”, sostuvo el lunes por la noche en el Centro Cultural del Casco el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, durante una reunión mantenida con más cien empresarios y empresarias del municipio, en la que se comprometió a aprobar una nueva línea de subvenciones para ayudarlos a paliar la subida de impuestos y tasas a las que deberán enfrentarse los comerciantes y autónomos el próximo año.
Esta convocatoria, dotada con un presupuesto de entre 240.000 y 280.000 euros, está destinada a autónomos, pymes y emprendedores que desarrollen su actividad en el municipio. Las cuantías de las que se beneficiarán serán proporcionales al tamaño del local y a la dedicación del empresario, y oscilarán entre los 3.000 y los 350 euros por solicitante.
Actualmente se trabaja en la redacción las bases de esta convocatoria de subvenciones ideada para 2026, con las que el grupo de Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo económico local y con la creación de oportunidades para los vecinos de El Sauzal.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó la semana pasada el presupuesto del próximo año. Sin embargo, Mariano Pérez cree que “no será necesario modificar las cuentas dado que la cantidad comprometida se cogerá del remanente de tesorería del que dispone el Ayuntamiento”, según le trasladaron desde el área de Intervención. De no ser así, se modificará el presupuesto ya aprobado, en concreto, se quitaría la partida destinada a asfalto para estas nuevas subvenciones.
“Con esta iniciativa queremos respaldar a nuestros empresarios y emprendedores, que son el motor económico de El Sauzal. Sabemos que las pequeñas empresas necesitan apoyo para seguir creciendo y adaptándose a los nuevos retos del mercado. Si no ayudamos a los clubes deportivos, a los colectivos culturales y al comercio y la restauración, El Sauzal sería un pueblo sin vida”, apunta el mandatario.
Asimismo, durante el encuentro se lograron compromisos importantes destinados al cuidado del medio ambiente, como aumentar el reciclaje y reducir la contaminación.