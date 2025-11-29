El Sonora 2026, el concurso de bandas y artistas de las Islas, abre su inscripción

Sonora, el certamen de bandas y artistas de Canarias, abre este lunes, 1 de diciembre, el periodo de inscripción para su edición de 2026, que estará vigente hasta el 28 de febrero. El certamen supone una nueva oportunidad para que solistas y proyectos emergentes de cualquier estilo musical presenten sus propuestas en una convocatoria que vuelve a apostar por la creatividad, la innovación y la diversidad. La inscripción deberá tramitarse en el sitio web www.sonora2026.com.
Al Sonora se puede presentar cualquier propuesta, ya sea urbana, pop, rock, autor, músicas del mundo, folk, jazz, contemporánea, experimental, electrónica u otro estilo, creada por una banda o artista residente en Canarias. La final se celebrará en directo el 17 y 18 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.
Como novedad, Sonora 2026 refuerza su apoyo a la profesionalización ampliando su paquete de premios y su dotación, para impulsar el desarrollo artístico de los proyectos ganadores.
El galardón principal, Sonora Oro, estará dotado con 6.000 euros, destinados a la producción discográfica o a acciones de promoción, y mantiene además la actuación del ganador en el Festival Sonora, que tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2026, junto a artistas de referencia nacional e internacional.
El segundo premio, Sonora Plata, contará con una dotación de 3.000 euros, también orientada a impulsar la creación y proyección del artista o banda; mientras que el tercer galardón, Sonora Bronce, aportará 1.500 euros destinados igualmente a financiar un proyecto discográfico o de promoción.
Además, con su actuación en directo en la final de Sonora, los 10 finalistas optan a recibir el Pasaporte Sonora, con el que actuar de manera automática en los escenarios de relevantes festivales de música de Canarias, como el Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife), Boreal (Tenerife) y Hero Fest (El Hierro), entre otros.
Sonora es “un compromiso con el talento emergente y con el tejido cultural de la ciudad y de todo el Archipiélago”, afirma el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñiguez. Esta condición de revulsivo cultural, plataforma de visibilidad y espacio consolidado de encuentro de la música de todos los estilos y todas las edades, hace que Sonora “contenga en su ADN los procesos colectivos de participación, variedad y de representación diversa de la multiculturalidad que caracteriza a Las Palmas de Gran Canaria”, agrega Iñiguez, al tiempo que estas son “características con las que la ciudad se presenta candidata a Capital Europea de la Cultura”.
Con este nuevo esquema, el certamen consolida su compromiso de ofrecer “oportunidades tangibles, estructuradas y sostenibles a quienes están construyendo la música del futuro en Canarias”, señala su productor ejecutivo, Santi Gutiérrez. La aceptación del público “refuerza la vocación de Sonora como trampolín y punto de encuentro imprescindible para artistas emergentes, en una combinación de entusiasmo, visibilidad y rigor artístico que lo convierte en una plataforma capaz de impulsar carreras, promover la diversidad musical y derribar barreras generacionales y geográficas”, reflexiona.