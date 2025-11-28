El tenor Celso Albelo regresa a la Ópera de Oviedo con ‘Rigoletto’

Hay personajes icónicos que periódicamente vuelven al repertorio de un cantante. El malvado Duca di Mantova (Duque de Mantua), de la popular ópera Rigoletto, es un rol que el tenor tinerfeño Celso Albelo ha cantado en más de una veintena de teatros, de Japón a Italia, pasando por Suiza, Austria, Mónaco, Francia y, por supuesto, España. Son ya más de 200 las funciones de la obra maestra de Giuseppe Verdi que el cantante español ha interpretado, la más reciente, el pasado febrero en el Maggio Musicale Fiorentino.
EL ELENCO
Ahora volverá a hacerlo en el Teatro Campoamor. En las funciones programadas para los días 12, 14, 17 y 20 de diciembre por la Ópera de Oviedo, Celso Albelo compartirá el escenario con Ernesto Petti, que asume el rol de Rigoletto; Alexandra Nowakowski, como Gilda; Roberto Scandiuzzi, como Sparafucile, y Sandra Ferrández, que es la encargada de interpretar el papel de Maddalena.
Este montaje cuenta con la dirección de escena de Susana Gómez y con el maestro Óliver Díaz al frente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y del Coro Titular de la Ópera de Oviedo (Coro Intermezzo).
Albelo, que debutó en este papel en 2006, en Busseto, en la provincia italiana de Parma, tierra verdiana por excelencia, confiesa que habiéndose metido en la piel del Duca en tantas y distintas producciones, ahora puede afrontarlo desde otra perspectiva.
“El personaje ha ido acompañándome durante toda mi carrera y, lógicamente, mi visión del rol ha ido cambiando tanto en lo vocal como en lo psicológico, pero es un lujo haber tenido la oportunidad de cantarlo en un arco de tiempo tan prolongado, porque sientes que conoces todas sus aristas. Por otro lado, regresar a la Ópera de Oviedo, donde he cantado tantas veces, y reencontrarme con su público es una alegría inmensa, y más con este papel”.
El tenor isleño ya interpretó este rol en el Teatro Campoamor en 2017, un personaje que, solo en España, ha llevado al Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla y el Palau de les Arts de Valencia.
Entre los próximos compromisos del tenor tinerfeño figuran su regreso a al Croatian National Theatre de Zagreb, como protagonista de Werther, de Jules Massenet, y al Teatro Real de Madrid para asumir de nuevo el rol de Manrico en Il Trovatore, de Giuseppe Verdi.