El V Festival de Novela Histórica de Tacoronte se despide con un fin de semana lleno de actividad

El V Festival de Novela Histórica de Tacoronte, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tacoronte, dirigida por Sandra Izquierdo, alcaldesa del municipio, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, llega a su segundo y último fin de semana con una amplia y variada programación, ideada para todos los públicos.
Entre este viernes y el domingo, el municipio ofrecerá charlas y mesas redondas con autores de este género literario, obras de teatro que abordan la historia desde la crítica y la reflexión, recreaciones históricas que sumergen al espectador en pleno campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial y exposiciones relacionadas con los dos ejes temáticos de esta quinta edición: el Japón medieval y el 250º aniversario del nacimiento de Jane Austen.
Este viernes (18.30 horas), en la sala Óscar Domínguez de la Casa de la Cultura Emma Lira, autora de Ponte en mi piel, La luna sobre Roma o, más recientemente El cautivo, basada en el guion de Alejandro Amenábar, coincidirá con Carolina Corvillo y Noelia Vega, guionista e ilustradora respectivamente de Ana. La princesa de Éboli -cómic que profundiza en la tumultuosa vida de Ana Mendoza de la Cerda-, en la mesa redonda Artistas y mujeres en los albores de la Edad Moderna, para abordar el contexto social y artístico de las creadoras en una época en la que eran ignoradas u olvidadas.
Noelia Vega y Carolina Corvillo, además, serán las encargadas de impartir el sábado (12.00 horas) el taller de viñeta histórica junto al autor canario Eduardo González (Dentro de la noche, Diario de una cuarentena) en la sala Inocencio Rodríguez
También el sábado (11.15 horas), en la sala Óscar Domínguez, Pablo Martín Carbajal (La ciudad de las miradas, Tú eres azul cobalto) se une a Luis Zueco (El mercader de libros, El escalón 33) en Aventuras y novela histórica, un coloquio moderado por el escritor canario José Zoilo (Hijos de la luna, La frontera de piedra).
Por la tarde (19.00), Luis Zueco recibirá el Premio Ciudad de Tacoronte de Novela Histórica, que otorga el festival cada año. La organización quiere reconocer a este historiador y novelista por “haber contribuido decisivamente con su obra a renovar el interés por la novela histórica en España, combinando rigor documental, épica y una sensibilidad contemporánea hacia el pasado”.
La novela histórica: desde la prehistoria hasta nuestros días reunirá (12.45) en la sala Óscar Domínguez a Fermina Cañaveras (El barracón de las mujeres, El baile de las que sobran), Luis Castañeda (Cuando venga el Rey, El secreto de la salamandra dorada) y el mencionado José Zoilo, para hacer un recorrido por la evolución del género hasta la novela histórica actual.
El domingo se cierra la programación de coloquios (12.00 horas) en la sala Óscar Domínguez con Novela histórica sobre el siglo XX, donde Luis Castañeda, Manuel Jiménez Delgado (Y las cartas dejaron de llegar, Negra sangre sobre el Sáhara) y Miguel Ángel Ortega Machín (Reconciliados, Ocoyta y otros cuentos) abordarán cómo el convulso siglo XX es una fuente inagotable de inspiración para que los autores desarrollen sus historias.
‘PERIODOS ESCÉNICOS’
La sección de teatro de temática histórica llega este fin de semana con dos obras que reflexionan sobre los conflictos humanos y los procesos de cambio social desde la mirada escénica. La primera de ellas, Crimen y Conquista o las amistades de Colón y Beatriz de Bobadilla (este viernes, 20.30 horas), de Jaster & Luis Creaciones, presenta a estos dos personajes ambiciosos y sin escrúpulos, unidos por su insaciable sed de oro y poder. Desde el humor y un tono surrealista y poético, la obra critica y recrea las atrocidades que caracterizaron la conquista de América.
La educada visita (sábado, 20.30 horas), de Troysteatro, reflexiona sobre los límites de la moralidad del ser humano presentando la historia de una viuda, en plena Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que recibe en su casa la visita de un oficial de las SS, quien, a pesar de su educación, cultura y buenos modales, irá dejando entrever, a medida que avanza la conversación, su despiadada naturaleza.
Ambas representaciones se llevarán a cabo en el Auditorio Capitol y las entradas, gratuitas, se pueden reservar a través del sitio web www.auditoriocapitol.com.
‘CRÓNICAS EN VIVO’
Durante la jornada del domingo, las calles de Tacoronte se convertirán en el escenario de un espectáculo que reúne inmersión, rigor histórico y puesta en escena con dos recreaciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, de la mano de la Asociación Cero Culture de Úbeda y Recon 25. Una experiencia, dividida en dos sesiones, que reunirá a decenas de actores y figurantes recreando un campo de batalla con réplicas exactas de los uniformes, armas, material bélico y vehículos militares a los utilizados en la contienda.
En Operación Tacoronte, en la plaza del Cristo desde las 13.00 horas, el público presenciará una historia de ficción que narra una misión secreta de los británicos, en 1941, para introducir un comando de infiltración en el municipio tinerfeño, cuyo objetivo es evitar que Canarias caiga en manos enemigas.
A las 17.30 horas, en el mismo lugar, la iniciativa culmina con Día D en Saint-Marcel, que recrea la batalla que tuvo lugar en esa localidad de la Bretaña francesa, de vital importancia en el curso de la guerra, y que consistió en una operación de sabotaje de la Resistencia gala y paracaidistas del SAS (el Servicio Aéreo Especial del ejército británico) para distraer y mermar las capacidades de los nazis mientras los aliados llegaban a Normandía.
‘VINOS CON HISTORIA’
También el domingo, la plaza del Cristo acogerá, entre las 12.00 y las 16.00 horas, la tercera edición del Concurso de tapas elaboradas con productos frescos del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, que organiza la Concejalía de Comercio, que dirige Leni Ávila, con el respaldo económico del Cabildo de Tenerife, forma parte del certamen Vinos con historia. De Tacoronte a tu boca.
CLAUSURA
Durante la gala de clausura del festival (domingo, 19.30 horas) se desvelarán los trabajos ganadores de Rodando con historia, el certamen de cortometrajes de temática histórica, que este año cumple su tercera edición. La gala, que se celebrará en el Auditorio Capitol, contará además con la actuación de Aborá Femme, un proyecto musical de cuerdas, percusión y voz que se nutre de historias que giran en torno a la mujer.
Durante el Festival de Novela Histórica de Tacoronte se muestran tres exposiciones en la Casa de la Cultura: La épica del Japón feudal, que recoge trajes y objetos de la época; Jane Austen y su tiempo. Palabras que retrataron una época, un recorrido por la vida y obra de la célebre escritora británica, y El viaje interior, de la artista Helena Martín, que podrá ser visitada hasta el 27 de noviembre.
Por último, continúan las jornadas dedicadas al rol y los juegos de mesa con La historia en juego, en la sala Valerio J. Padrón de la Casa de la Cultura, este sábado, desde las 11.00, y el domingo de 11.00 a 14.00 horas. Merced a Comics & Mazmorras y la Asociación Nosolodados, mayores y pequeños pueden disfrutar de partidas temáticas e iniciarse en el apasionante mundo del rol.