‘En Casa’, de Pedro Rodríguez, candidato a los Clickers en el apartado de mejor pódcast canario

“Ha sido un camino hecho siempre con alegría, trabajo y mucha verdad, y esta nominación nos da aún más razones para seguir adelante, seguir creando y seguir cuidando este proyecto que tantas cosas bonitas nos está regalando”. Así ha recibido el comunicador portuense Pedro Rodríguez, según ha escrito en las redes sociales, la noticia de que En Casa, su videopódcast, ha sido nominado a los Premios Clickers 2025, que otorga el programa Click and Roll de LOS40 Canarias. En concreto, En Casa opta al galardón en el apartado Ños al Mejor Podcast Canario.
Con el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno autonómico y el Cabildo de Tenerife, además de la colaboración de la Dirección General de Juventud del Ejecutivo regional, la gala de entrega de premios tiene lugar el 3 de diciembre (19.00 horas) en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
El origen de En Casa, como ha explicado Pedro Rodríguez en DIARIO DE AVISOS, fue continuar con su pasión, el mundo de la comunicación, que ejerció en radio y televisión durante más de tres decenios, interrumpida durante una baja laboral de casi tres años, hasta que finalmente le confirmaron que tenía párkinson.
El espacio, que se centra en entrevistas íntimas con figuras relevantes, principalmente de Canarias, busca mostrar que es posible seguir adelante con proyectos vitales a pesar de la enfermedad. En su primera temporada, Pedro Rodríguez conversó con personalidades como el coreógrafo y bailarín Rafa Méndez, la actriz Toni Acosta, la humorista Petite Lorena, la cantante Nalaya Brown, la periodista Estíbaliz Pérez, la divulgadora y escritora Yaiza Díaz, el comunicador Kiko Barroso o el fotógrafo internacional Alfonso Bravo.
En Casa puede verse en Atlántico Televisión, la primera cadena autonómica de Canarias, perteneciente al GRUPO PLATÓ DEL ATLÁNTICO, que edita este periódico, así como en las plataformas y redes sociales YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y Facebook.
Además, en su segunda temporada ha estrenado un nuevo espacio de emisión, el Gran Hotel Taoro, el histórico establecimiento de Puerto de la Cruz, inaugurado en 1890, que, como tal, cerró sus puertas en 1975 y acaba de reabrirlas, 50 años más tarde, tras una profunda rehabilitación. En Casa se inscribe en la apuesta del Gran Hotel Taoro por el talento de las Islas, apoyando proyectos que promuevan la reflexión, el diálogo y la difusión cultural desde una perspectiva cercana, inspiradora y de calidad.