‘Encrucijadas. Un espejo lejano’: el Teatro Leal produce su primera obra en colaboración con Zálatta

El Teatro Leal de La Laguna afronta la primera producción propia de un espectáculo teatral, fruto de un acuerdo con la compañía lagunera Zálatta Teatro, para la puesta en escena de un nuevo texto firmado por Cirilo Leal, uno de los principales dramaturgos del Archipiélago, con dirección escénica de Telesforo Rodríguez: Encrucijadas. Un espejo lejano.
La obra, un homenaje al mundo de la escena, se estrena el lunes 8 de diciembre (20.30 horas), en un montaje protagonizado por Héctor Armas, Inés Rodríguez y Wame Gutiérrez, en el que también intervienen Eva González y Leticia Torres. El diseño de escenografía es de Fabián Lomio y el vestuario y la caracterización corren a cargo de Ana María Márquez.
Adrián del Castillo, edil de Cultura, celebra “un estreno que consolida al Teatro Leal como motor cultural, espacio de creación e impulsor de proyectos artísticos de rigor y profesionalidad. Esta alianza con una de las compañías más veteranas de Canarias abre una vía de colaboración con otros grupos del Archipiélago”. “El estrenar un texto de uno de los grandes autores canarios -añade- es también un modo de reivindicar la autoría teatral de las Islas”.
UTOPÍAS, AVARICIAS Y ESPECULACIONES
Encrucijadas. Un espejo lejano habla de un teatro que está a punto de reabrir sus puertas al público tras largos años de cierre. El viejo Acomodador aguarda con expectación la venida del Mecenas, el benefactor que erigió el teatro y que, por misteriosas, extrañas y nunca aclaradas razones, no asistió a su inauguración y jamás fue reconocido por la ciudad a la que donó el templo del arte.
Su deseo es brindarle el homenaje tanto tiempo postergado, pero el Embaucador intentará impedir ese encuentro, pues pudiera obstaculizar la conversión del edificio en espacio comercial, su destino antes de que quebrara la banca que lo adquirió. Sobre la Hilandera recae la misión de sembrar luces en unas encrucijadas cargadas de utopías, avaricias y especulaciones mercantiles.
Cirilo Leal Mújica es psicólogo, periodista, guionista de televisión y autor dramático. Premio Réplica de Honor de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias, ha centrado su trayectoria en el rescate de la memoria, vivencias y tradiciones, que ha volcado en textos dramáticos, reportajes periodísticos, novelas y piezas audiovisuales. Ha escrito guiones y dirigido series documentales de televisión. Participa en proyectos de rescate y difusión de la memoria popular.
HISTORIAS DE VIDAS
Entre sus obras teatrales, inspiradas en historias de vidas, figuran Las lanchas rápidas, El indiano y La ciudadela (con las que logró de manera sucesiva el Premio de Teatro Francisco Martínez Viera); La conjura (Premio Ángel Guimerá); La querencia (Premio Domingo Pérez Minik); La carnada (Premio Ciudad de La Laguna, 1996); El espacio de los desvelos (galardonada nuevamente con el Pérez Minik de la Universidad de La Laguna); La danza de la sabina; Va el alma por pasar; La galería e Historia de la viña del loro.
Zálatta Teatro surge en 1988, de la unión del actor, director y productor Telesforo Rodríguez y la actriz, cantante y productora Eva González. En su propósito itinerante, lleva sus propuestas teatrales a diferentes teatros, salas, festivales y ferias de carácter nacional e internacional. Sus obras se han podido ver en toda Canarias, en diversas regiones de la Península y en países como Portugal, Argentina y Colombia. Su producción abarca desde el teatro clásico al contemporáneo, pasando por el familiar.