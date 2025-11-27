El Espacio Drago participará en las Jornadas Soberanistas junto a las principales fuerzas soberanistas del Estado

Drago Canarias y la asociación vinculada Proyecto Drago participarán en las Jornadas Soberanistas organizadas por el Fórum Soberanista este próximo fin de semana, 28 y 29 de noviembre, en Bilbao, Euskal Herria; como muestra de la expansión del soberanismo canario y del reconocimiento recíproco de fuerzas soberanistas del Estado español y de otros Estados.
En las jornadas participarán colectivos, sindicatos y espacios vinculados al soberanismo progresista de diferentes naciones de otros estados, así como del Estado español, tales como Compromís, Bildu, BNG o Més per Mallorca.
En el amplio programa diseñado por el Fórum Soberanista, del que forma parte Proyecto Drago como miembro de pleno derecho, se plantean debates de máxima actualidad, como el crecimiento de la ultraderecha y las alternativas políticas y sociales que representan las fuerzas soberanistas progresistas presentes en las propias jornadas.
La Portavoz Nacional de Drago Canarias, Carmen Peña, participará en la mesa redonda “Los pueblos de la Unión Europea y la soberanía en el siglo XX”, junto a Jordi Muñoz, profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona; Hervor Pálsdóttir, diputada en el Parlamento de las Islas Féroe, del partido independentista y de centroizquierda Tjóðveld; Eraitz Sàez de Egilaz, abogada y parlamentaria vasca por EH Bildu; y Xabier Macias, psicólogo social y vicepresidente de la Fundación Coppieters.
Por su parte, el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, participará en la mesa redonda “50 años de la muerte de Franco. Impacto y consecuencias en el estado y en Europa”, junto a Raquel Varela, profesora de Historia de la Universidade Nova de Lisboa; Mertxe Aizpurua, periodista y diputada de EH Bildu; Marta Rovira Martínez, socióloga y escritora catalana; Montse Prado, diputada del BNG en el Parlamento de Galicia; Mateu Morro, historiador, exsecretario general del Partit Socialista de Mallorca y miembro del Consell Polític de Més per Mallorca; y Toni Gisbert, historiador y miembro de la Ejecutiva Nacional de Compromís.
Estas jornadas se presentan como un espacio de debate en el que participarán también numerosas personas expertas de reconocido prestigio en ponencias y mesas de debate para abordar soluciones a los retos que plantea el ciclo político actual. La importancia de la presencia de voces políticas y sociales canarias en las jornadas es crucial en la amplificación y reconocimiento de igual a igual por parte de diferentes interlocutores al más alto nivel.
El Espacio Drago Canarias, del cuál forma parte Drago Canarias, visibilizará durante las jornadas los conflictos sociales de Canarias, la identidad y el planteamiento político que abrirá próximamente un nuevo ciclo político en Canarias, con su eje fundacional presente, la obediencia canaria.
Aquellas personas interesadas pueden consultar el programa completo de las Jornadas Soberanistas en el siguiente enlace.