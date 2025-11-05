Fotonoviembre 2025 muestra las obras ganadoras del XI Certamen de Fotografía Informativa

La Sala de Arte Parque García Sanabria, en la capital tinerfeña, acoge desde este miércoles la exposición del XI Certamen de Fotografía Informativa de Fotonoviembre, que recoge una selección de los trabajos presentados a las categorías de fotografía individual y serie, junto con las imágenes premiadas.
El grupo formado por Roberto Casañas Afonso, Jesús Yagüe Suárez y Jesús Acosta Casañas logró, con Roferas, el primer premio en la modalidad de serie, y Luz María Sosa Contreras, el segundo por Días sin luz. En la categoría individual, el primer premio fue para Filiberto Capote Martín (Félix Capote), por Luz entre cenizas, y el segundo recayó en Francisco Pallero Herreros, fotoperiodista de DIARIO DE AVISOS, por Salto, muelle de Valleseco.
La muestra -que se incluye en la XVIII Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre, que organiza el Cabildo a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, adscrito a su vez a TEA Tenerife Espacio de las Artes, podrá visitarse de manera gratuita hasta el 5 de febrero, de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.
Roferas, de Jesús Yagüe, Roberto Casañas y Jesús Acosta Casañas, documenta esos nuevos espacios que el socavado del suelo ha generado en el paisaje lanzaroteño. Días sin luz, de Luz Sosa Contreras, muestra los problemas de luz que sufren los habitantes de Teno Alto.
Filiberto Capote Martín, que firma sus obras como Félix Capote, recuerda con Luz entre las cenizas que en septiembre de 2021 la erupción volcánica en La Palma se llevó a su paso hogares, colegios, fincas y el medio de vida de tantas personas. Más de tres años después, el Valle de Aridane empieza a ver la luz con la recolección de la primera cosecha de plátanos en una finca reconstruida sobre la colada.
Salto, muelle de Valleseco, de Francisco Pallero Herreros, presenta a un grupo de jóvenes que salta al mar desde el muelle de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, al paso de un hidroavión que remonta el vuelo tras cargar agua durante el incendio forestal que en 2023 asoló parte del monte en Tenerife.