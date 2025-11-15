Fotonoviembre inaugura su ciclo de reflexión crítica con ‘El trabajo de las imágenes’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, aborda el debate sobre la fotografía contemporánea con el inicio de los programas públicos de la Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre. La experiencia se articula en tres bloques de actividades en TEA y en el Aula Cultural de Fotografía de la Universidad de La Laguna.
Estas acciones -conferencias, talleres y coloquios- son gratuitas y están a cargo de Mabel Palacín, Eline Benjaminsen y Dayna Casey, Tobias Zielony, Silvia Navarro Martín, Joel Peláez Amador, Laia Serra Cribillers, Oriol Vilapuig, Marta Dahó Masdemont, el Grupo de Estudio Contra el Trabajo, Xavier Ribas y Cabello/Carceller.
La iniciativa comienza este sábado en TEA con el ciclo El trabajo de las imágenes: prácticas y desplazamientos. Tobias Zielony ofrece la ponencia For the Future: On Darkness (10.00 horas); Eline Benjaminsen y Dayna Casey dan la conferencia Cli-fi-fi: Climate Finance Fiction (11.00) y Mabel Palacín habla sobre La distancia aumentada (12.30 horas). También habrá una mesa redonda (13.30), con Silvia Navarro Martín, Joel Peláez Amador, Laia Serra Cribillers, Oriol Vilapuig y Marta Dahó Masdemont.
De igual modo, TEA acoge el taller Werker Collective. Estrategias artísticas de improductividad, a cargo del Grupo de Estudio Contra el Trabajo, que se desarrolla este sábado (17.00 horas) y mañana domingo (10.00). Para asistir a esta actividad, que cuenta con el apoyo de Mondriaan Fonds, es necesario inscribirse enviando un correo electrónico a laplaza.tallerestea@gmail.com.